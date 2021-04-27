Çanakkale plaka kodu kaçtır? Çanakkale ve ilçelerinin plaka harfleri

Plakalar, motorlu taşıtlarda kullanımı mecburi olan plakalardır. Bu plakalar üzerinde çeşitli numaralar ve harfler bulunmaktadır. Bu şekilde trafikteki araçların tespiti ve varsa vergi ve ceza sorgularının yapılması da mümkündür.

Çanakkale Plaka Kodu Kaçtır?

Türkiye'de trafiğe çıkan motorlu taşıtlarda plaka kullanımı zorunludur. Bu plakalarda en başta yer alan iki basamaklı numaralar plaka kodunu belirtir. Plaka kodu ülkemizde bütün illerde farklıdır. Aynı ilde bulunan farklı ilçelerin plaka kodları ise il plaka kodu ile aynı olmaktadır. Türkiye'de plaka kodları, belirli bir tarihten önce il niteliği kazanmış şehirlerimizde alfabetik olarak belirlenen iki basamaklı sayılardır. Belirli bir tarihten sonra il niteliği kazanmış şehirlerimizde ise plaka kodu bu şekilde sıralı gitmemektedir.

Çanakkale ilinin plaka kodu "17" dir. Çanakkale ilinde bulunan farklı ilçelerin plaka kodları da Çanakkale ilinin plaka kodu olan "17" ile aynıdır. Plaka kodları ülkemizde ayrıca 5 haneli olarak kullanılan ve il il değişen posta kodlarının da ilk iki basamağını oluşturur. Bu şekilde ülkemizdeki kargo ve postacılık işlemleri de trafik işleri gibi plaka kodu sayesinde aksamadan işlemiş olur.

Çanakkale ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Çanakkale ilinde 12 farklı ilçe bulunur. Bu ilçelerin plaka harfleri birbirinden farklı olsa da hepsi Çanakkale iline bağlı oldukları için plakalarda kullanılan plaka kodu aynıdır. Bu durumda Çanakkale ilindeki bütün ilçelerin plaka kodu da "17" olur.

Çanakkale ilçelerinin plaka harfleri aşağıdaki gibidir:

Merkez İlçeler:

AC - AZ 001 - 999

DA - DZ 001 - 999

EA - EZ 001 - 999

FA - FZ 001 - 999

H 001 - 100

K 0001 - 2500

M 0001 - 2999

T 0001 - 2999

Gelibolu İlçesi:

D 4000 - 4499

K 6601 - 7000

M 4000 - 4499

PA - PZ 001 - 999

RA - RZ 001 - 999

T 4000 - 4499