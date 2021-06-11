MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÇanakkale lise taban puanları 2021! Çanakkale LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
GeriEğitim Çanakkale lise taban puanları 2021! Çanakkale LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Haber Giriş: 11.06.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Çanakkale lise taban puanları 2021! Çanakkale LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale lise taban puanları 2021! Çanakkale LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Sınav sonuçları açıklandıktan sonra LGS yüzdelik dilimleri ve lise taban puanları, okul tercihlerinde adayların yardımcısı olacak. Bu nedenle pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Çanakkale'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Çanakkale LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Çanakkale'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Çanakkale'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120447,92261,910,04
ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90419,80734,820,91
ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60408,08536,522,35
ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60406,46136,782,62
ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90398,55658,115,34
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce90374,041513,253,3
ÇANAKKALE / MERKEZ / Merkez Çanakkale Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238362,250516,231,92
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90352,796618,822,09
ÇANAKKALE / BİGA / Biga Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60310,964632,7616,07
ÇANAKKALE / MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60309,187833,478,68
ÇANAKKALE / MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60291,820340,736,8
ÇANAKKALE / BİGA / İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30290,26241,448,93
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30279,434646,6221,48
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi