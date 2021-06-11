Çanakkale lise taban puanları 2021! Çanakkale LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Çanakkale'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Çanakkale'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,9226 1,91 0,04 ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 419,8073 4,82 0,91 ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 408,0853 6,52 2,35 ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 406,4613 6,78 2,62 ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 398,5565 8,11 5,34 ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 374,0415 13,25 3,3 ÇANAKKALE / MERKEZ / Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 362,2505 16,23 1,92