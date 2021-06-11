Çanakkale lise taban puanları 2021! Çanakkale LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Sınav sonuçları açıklandıktan sonra LGS yüzdelik dilimleri ve lise taban puanları, okul tercihlerinde adayların yardımcısı olacak. Bu nedenle pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Çanakkale'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Çanakkale LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Çanakkale'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Çanakkale'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,9226
|1,91
|0,04
|ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|419,8073
|4,82
|0,91
|ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|408,0853
|6,52
|2,35
|ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|406,4613
|6,78
|2,62
|ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|398,5565
|8,11
|5,34
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|374,0415
|13,25
|3,3
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|362,2505
|16,23
|1,92
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|352,7966
|18,82
|2,09
|ÇANAKKALE / BİGA / Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|310,9646
|32,76
|16,07
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|309,1878
|33,47
|8,68
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|291,8203
|40,73
|6,8
|ÇANAKKALE / BİGA / İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,262
|41,44
|8,93
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|279,4346
|46,62
|21,48