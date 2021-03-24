Çanak Tutmak ne demek? Çanak Tutmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Gerektiği yerde ve tam uygun şekilde kullanım imkanı sağlayan çanak tutmak deyimi, aynı zamanda kısa ve öz şekilde rahatça değerlendirilebilir.

Çanak Tutmak Ne Demek?

Çanak tutmak deyimi söz ve davranışlar ile kavgaya ya da kargaşaya yol açmak şeklinde ifade edilmektedir. Örneğin iki taraf kavga ediyorsa bu kavgayı daha fazla ateşlemek ve kavgayı büyütmek biçiminde anlatmak mümkündür.

Çanak Tutmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Çanak tutmak aynı zamanda kışkırtmak olarak da ifade edilebilir. Türk Dil Kurumu'na göre ise söz ve davranışlar üzerinden kargaşa veya kavgaya yol açmak için de anlatılmaktadır.

Çanak Tutmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içerisinde ya da tek başına kullanım imkanı sağlayan çanak tutmak deyimini, ilgili anlamı üzerinden amaca göre kullanabilirsiniz.

‘’Onların aralarında yaptığı kavgaya çanak tutmak zorunda mıydın?’’