Çanak formasyonu nedir, ne anlama gelir? Nasıl çizilir? kuralları nelerdir, ne kadar sürer?

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Çanak formasyonu genellikle düşüş gösteren piyasalarda yükselişin başladığı yere kadar ki bölgenin şekline denmektedir. Çanak formasyonu çok nadir de olsa yükselen piyasada da görülebilmektedir.

Çanak Formasyonu Nedir, Ne Anlama Gelir?

Çanak formasyonu ya da diğer adıyla kup formasyonu bir çanağı andıran şekil oluşturduğu için bu adla anılmaktadır. Çanak formasyonu düşen piyasada görülmektedir. Tepe noktadan hızla yaşanan düşüş sonrasında direnç noktasının kırılması ile bir süre aşağı yönlü hareket ettikten sonra yatay seyirde devam eder. Bu alanda hacim iyice düşerken bir süre yatay seyreden piyasadan sonra tekrardan yatırımcılar alımlara başlamaktadır.

Düşüş trendi son bulup da yatay yönlü hareketin bir süre devam etmesi ile yatırımcılar tekrardan piyasada alımlara başlamaktadır. Alımların artması ile oluşan hacim ile birlikte tekrardan yukarı yönlü hareketlenmeler olmaktadır. Bu düşüş bölgesi ile yükseliş bölgesinde kalan alan ise grafikte bir canağı andırmaktadır.

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Çanak Formasyonu Nasıl Çizilir?

Borsada formasyonları çizebilmek için iyi bir grafik okuyucusu olmak gerekmektedir. Borsada yatırım yaparken düşüşler ve yükselişlere dikkat etmeli grafiği okumadan panik satışı ve alışı yapmamak gerekmektedir. Borsada en önemli yatırım formasyonlarından birisi de çanak formasyonudur. Çanak formasyonu düşüş ve yükseliş bölgesindeki yatay hareket bölgesidir.

Formasyonu çizerken düşüşün başlayıp son bulduğu bölge ile yükselişin başladığı bölge dikkatle takip edilmelidir. Arada kalan bölge çanak formasyonu oluşturmaktadır.

Çanak Formasyonu Nasıl Çalışır?

Formasyonlar borsa yatırımcılarının dikkatle takip ettiği ve hassas bir şekilde tespit ettiği yatırım ögeleridir. Çanak formasyonu da bu terimlerden birisidir. Hızlı ve yüksek hacimle yaşanan düşüş trendi sonrasında oluşmaktadır. Hızla düşen piyasanın durulması ile direnç seviyelerin test edildiği yatay bölgenin bir süre sonra yükselişe geçmesidir.

Çanak formasyonunda en güvenli alım yükseliş bölgesinde direnç seviyesini aştıktan sonraki bölgedir.