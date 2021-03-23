Cana Yakın ne demek? Cana Yakın deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cana yakın deyimi, insanların bir başkasına karşı sıcak ve samimi davranması anlamında kullanılan bir deyimdir. İnsanların kişisel özelliklerini betimlemek için kullanılan cana yakın deyimi oldukça olumlu bir özellik olarak tarif edilir. Siz de bu deyimin en doğru kullanım şeklini öğrenerek doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.

Cana Yakın Deyimi Ne Demek?

Cana yakın, insanlarla kısa zaman içerisinde samimi ve sıcak ilişkiler kurarak yakın davranışlar gösteren kişiler için kullanılmakta olan bir deyimdir.

Cana Yakın Deyiminin Anlamı Nedir?

Cana yakın deyimi, sokulgan ve ilişki kurma konusunda oldukça başarılı olan kişiler için de kullanılır.

Cana Yakın Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Öğrencileri ile iletişim kurma konusunda tanıdığım en cana yakın öğretmendir.