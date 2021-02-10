Cana Geleceğine Mala Gelsin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Herhangi bir kötü durum olduğu zaman, insanlar birilerini rahatlatmak ve onların moralini düzeltebilmek için cana geleceğine mala gelsin atasözünü kullanmaktadır. Bu cümle gösterdiği gibi hem gerçek anlamda hem de mecazi anlam üzerinden değerlendirilebilmektedir.

Cana Geleceğine Mala Gelsin Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer kişinin başına kötü bir durum geliyorsa, bu insanın sağlığı yerine maddiyatına gelsin. Sonuçta yaşamak ve hayatta kalmak çok daha önemlidir. Ayrıca kaybedilenler yine tekrar kazanılabilir. Burada önemli olan insan hayatıdır.

Cana Geleceğine Mala Gelsin Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Halk arasındaki yaygın olarak kullanılan cana geleceğine mala gelsin atasözünü, tek başına veya cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.

‘’Hiç üzülme cana geleceğine mala gelsin.’’

Bu şekilde amaca bağlı olarak birçok farklı yerde bu güzel atasözünü kullanabilirsiniz.