Can Vermek ne demek? Can Vermek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsan doğası gereği doğar belli bir süre yaşar ve ölür. Ölüm bir canlı varlığın hayati faaliyetlerinin sona ermesidir. Can vermek deyimi bu durumu anlatmak için kullanılan bir deyimdir.

Can Vermek Ne Demek?

Can vermek deyimi günlük hayatta sıklıkla kullanılan deyimlerden birisidir. Daha çok kişinin öldüğünü anlatmak amacı ile kullanılır. Bir diğer anlamı ise yaşam fonksiyonlarını kaybetmiş bir canlıya güç vermek anlamında da kullanılmaktadır.

Can Vermek Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Ölmek anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise ruha güç vermek, yaşar duruma getirmek anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı ise bir şeyi çok ister olmaktır.

Karşıdan gelen araba yaşlı adama çarptı. Yazık adamcağız oracıkta can verdi.

Verdiği motiveler ile kaybettiğimiz enerjiyi bize kazandırarak adeta bizlere can verdi.