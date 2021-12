Can ve could arasındaki fark nedir? İngilizce can ile could farkı

Haberin Devamı

En çok kullanılan İngilizce kelimeler arasında can ve could bulunuyor. Can ve could, bir işi yapma yeteneği veya bir kişinin yapabilme yeteneklerinden bahsediyor.

Can ve Could Arasındaki Fark Nedir?

İngilizce kelimelerin anlamları kişilerce merak edilebiliyor. Can ve could kelimelerin anlamları herkes tarafından bilinen bilgilerdir. Can ve could sözcükleri aynı anlamı ifade etse de, aralarında büyük bir fark bulunuyor. Kullanılan her İngilizce kelime farklı bir zamanı işaret ediyor. Kelimelerin aynı anlamda olsa da, zaman bakımından büyük farkları bulunuyor.

Can ve could aynı anlamda kullanılsa da, zaman bakımından farklı süreçleri işaret ediyor. Can sözcüğü şimdiki zamandan bahseden bir kelimedir. Could sözcüğü ise farklı bir zamanı ifade ediyor. Could kelimesi geçmiş zamanı ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Can ve could sözcüklerinin farkı, zaman farkıdır.

İngilizce Can İle Could Farkı

Haberin Devamı

İngilizce sözcüklerin doğru kullanımları oldukça önemlidir. Özellikle zaman belirtmek için kullanılan sözcüklerin doğru kullanılması gerekiyor. Can ve could kelimelerinin arasında farklar kişiler tarafından öğrenilmelidir. Aynı anlamda olsalar da cümle yapısını bozabilirler. Aralarında zaman farkı olan kelime çeşitleridir.

Şimdiki zamanı ifade edecek bir cümle kurulacaksa, can sözcüğü kullanılmalıdır. Could kelimesi ise geçmiş zamanı ifade etmek için tercih ediliyor. Aralarındaki zaman farkı sebebiyle dikkat edilerek kullanılması gerekiyor. Hangi zaman ifade edilecekse, can ve could sözcüğü zamana göre kullanılmalıdır.