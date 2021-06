Can Sıkıntısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Can Sıkıntısı Gideren Hobiler Ve Öneriler..

Can sıkıntısı genellikle hoş olmayan bir duygusal durum olarak görülür. Tatminsizlik, huzursuzluk ve zihinsel yorgunluk duyguları ile karakterize edilir.

Can Sıkıntısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Can sıkıntısı, büyük bir mutsuzluk ve anlam kaynağıdır. Can sıkıntısından kaçmak istiyoruz. Bununla birlikte, bu kısa vadeli çözümler yalnızca can sıkıntısının kontrolünü güçlendirmeye hizmet ediyor.

Can sıkıntısına eğilimli olma, bağımlılık, kumar ve aşırı yemek yeme gibi kendi kendini kontrol etme problemleriyle ilişkilidir. Can sıkıntısına oldukça yatkın insanlar dürtüsel bir zihniyete sahip olma eğilimindedir ve sürekli yeni deneyim kazanmaları gerekmektedir. Olumsuz sonuçlara yol açmadaki rolü ile bilinmesine rağmen, can sıkıntısının faydaları da vardır. Can sıkıntısı, yeni başlangıçlara vesile olabilir.

Can Sıkıntısı Gideren Hobiler Edinin;

Özellikle evde olduğunuz şu dönemlerde, can sıkıntınızı geçirmek için;

Bir bitki ya da meyve yetiştirmeye çalışın. Onunla ilgilenmek ve elde edeceğiniz ürün sıkıntınıza iyi gelecektir.

Örgü örmeyi bilmiyorsanız, mutlaka başlamalısınız. Kendinize uygun fiyatlı ipler alarak küçük çocuklar için hırka, şapka, atkı ve hatta patik örebilirsiniz. Kış aylarında da ihtiyacı olan çocuklu ailelere hediye edebilirsiniz.

Meditasyon, yoga ya da R2 gibi sizi ferahlatacak videolara ve çalışmalara yönelin. Ayrıca bu farklı dünyaları keşfetmek ufkunuzu da genişletecektir.

Bölgenizdeki gönüllü işlere katılın. Malum pandemi dönemi bittikten sonra oldukça tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Kişisel bir katkı sağlamak için bu tip çalışmalar yararlı olacaktır.

Videolardan sihirbazlık, hokkabazlık ya da çok daha farklı beceriler öğrenebilirsiniz. Biraz çalışmayla evde sıkılan aile üyelerinizle de güzel vakit geçirebilirsiniz.

Öğrencilerin uzaktan eğitimde olduğu şu dönemlerde sizde bir eğitim alabilir ve bir sertifika edinebilirsiniz. Bunun için pek çok enstitü çalışma halindedir.

Kendinize harika bir müzik listesi oluşturarak bunu başkalarına gönderebilir ve yorumlarını alabilirsiniz.

Günlük tutmaya başlayabilirsiniz. Günlük tutmak demişken, bugüne dek izlediğiniz tüm film ve dizilerin listesini oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir rüya günlüğü de tutabilirsiniz.

Aile albümlerine ne zamandır bakmıyorsunuz? Tüm aile albümlerini toplayıp onları düzenleyebilirsiniz.

Aslında şimdi bir dil öğrenmenin tam zamanı olabilir. Artık internet bunun için oldukça idealdir. İngilizcenizi geliştirebilir, eğer İngilizce biliyorsanız farklı diller öğrenebilirsiniz.

Fotoğraf, resim, heykel, yazarlık veya grafik tasarım gibi yaratıcı bir hobi de edinebilirsiniz. Ayrıca bu hobilerinizi internet üzerindeki yarışmalarda değerlendirebilirsiniz.

Kurdelelerden gül yapmayı daha önce denediniz mi? İnternet üzerindeki videolardan izleyerek kendinize ya da sevdiğiniz birine hiçbir zaman solmayacak ve sonsuza dek saklayacağı güller yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden bir iş edinebilirsiniz. Örneğin yorum yaparak, makale yazarak ya da anket doldurarak hem genel kültürünüzü genişletebilir hem de para kazanabilirsiniz.

Yeteneklerinizi sergileyin. Eğer bir yeteneğiniz varsa ve bunu internetle paylaşmamışsanız artık tam zamanı diyebiliriz. Gitar çalıyorsanız gitarınızı alın ve kamera karşısına geçin. Ayrıca resim yeteneğiniz varsa arkadaşlarınıza sosyal medya hesaplarınız üzerinden birkaç taktik verebilirsiniz.

Odanızın, evinizin ya da herhangi bir alanın düzenini değiştirin. Evdesiniz ve çok sıkılıyorsunuz, aynı düzende oturmak da bir süre sonra sizi rahatsız edecektir. Neden eşyaların yerini değiştirip daha farklı şeyler denemiyorsunuz?

Yaz günleri kendini göstermeye başladı ve sıcaklar artıyor. Kendinize sağlıklı, güzel ve sevdiğiniz gibi içecekler hazırlayabilirsiniz. Katkı maddesi olmadan, bozulmadan saklayabileceğiniz içeceklerle kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

Reçel yapmayı hiç denediniz mi? Reçel yapımı oldukça basittir ve hemen hemen her şeyin reçeli yapılabilir.