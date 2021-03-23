Can Pazarı ne demek? Can Pazarı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Anlam bakımından oldukça zengin olan deyimler birçok konu üzerinde bize ifade kolaylığı sağlıyor. Özet niteliğinde anlam bütünlüğü ile her diyalogda üstünlük sağlanmasına büyük oranda destek veriyor. Bu sebeple neredeyse her cümle içinde kendine bir yer buluyor.

Can Pazarı Ne Demek?

Can pazarı deyiminin anlamı bir ortamda herkesin kendi canını kurtarma çabasında olması şeklinde belirtiliyor. Herkesin ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bir durumu özetliyor.

Can Pazarı Deyiminin Anlamı (TDK)

Bu deyim herkesin kendi canının kaygısında düştüğü ve kendi canını kurtarmak için çaba gösterdiği bir durum olarak bildiriliyor.

Can Pazarı Deyiminin Cümle İçin Kullanımı

Kavga sırasında öyle bir ortam vardı ki, etrafta koşuşan insanlar sanki can pazarındaydı.