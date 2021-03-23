Can Kulağıyla Dinlemek ne demek? Can Kulağıyla Dinlemek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
İnsanlar bir konuda daha açıklayıcı olmak ya da kendilerini daha iyi ifade etmek amacıyla cümle içinde deyimlere yer verirler. Her dilde olduğu gibi dilimizde de pek çok deyim vardır. Hatta Türkçe deyim konusunda oldukça zengin olan dillerden bir tanesidir. Can kulağıyla dinlemek ne demek? Can kulağıyla dinlemek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri derledik.
Can kulağıyla dinlemek deyimi sıklıkla kullanılan deyimlerden bir tanesidir. Okul yıllarımızın en başından beri bu deyimi çok fazla duyarız. Çünkü can kulağı ile dinlemek birini çok dikkatli bir şekilde dinlemek anlamına gelir. Öğretmenlerimiz bu deyimi bize sıklıkla kullanmışlardır.
Can Kulağıyla Dinlemek Ne Demek?
Can kulağı ile dinlemek deyimi birini çok iyi bir şekilde dinlemek anlamına gelmektedir.
Can Kulağıyla Dinlemek Deyiminin Anlamı (TDK)
Bütün işlerini bırakarak bir kişinin bütün dikkati ile dinlenmesi anlamına gelmektedir. Can kulağı ile dinlemek deyimi çok sık kullanılan deyimlerden bir tanesidir.
Can Kulağıyla Dinlemek Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Öğretmen beni can kulağıyla dinleyin dedi.