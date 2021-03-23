Can Kulağıyla Dinlemek ne demek? Can Kulağıyla Dinlemek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Can kulağıyla dinlemek deyimi sıklıkla kullanılan deyimlerden bir tanesidir. Okul yıllarımızın en başından beri bu deyimi çok fazla duyarız. Çünkü can kulağı ile dinlemek birini çok dikkatli bir şekilde dinlemek anlamına gelir. Öğretmenlerimiz bu deyimi bize sıklıkla kullanmışlardır.

Can Kulağıyla Dinlemek Ne Demek?

Can kulağı ile dinlemek deyimi birini çok iyi bir şekilde dinlemek anlamına gelmektedir.

Can Kulağıyla Dinlemek Deyiminin Anlamı (TDK)

Bütün işlerini bırakarak bir kişinin bütün dikkati ile dinlenmesi anlamına gelmektedir. Can kulağı ile dinlemek deyimi çok sık kullanılan deyimlerden bir tanesidir.

Can Kulağıyla Dinlemek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Öğretmen beni can kulağıyla dinleyin dedi.