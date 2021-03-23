Can Evinden Vurmak ne demek? Can Evinden Vurmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Her insanın bir hassas noktası, kıymet ve değer verdiği bir yönü vardır. Bu yönlere bir zarar gelince insan kendini çok kötü hissetmekle kalmayıp bir daha yaşanmayacağını düşünür. Can evinden vurmak deyimi bu konuları ve durumları anlatmak amacı ile kullanılan bir deyimdir.

Cam Evinden Vurmak Ne Demek?

Can evinden vurmak deyimi insanı en hassas en önemli konuda yaralamak acıtmak üzmek anlamında kullanılmaktadır.

Can Evinden Vurmak Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bir kimseye en çok önem verdiği ya da en çok hassas olduğu noktadan saldırmak anlamına gelen bir deyimdir. En önem verdiği konuda yüreğinden vurmak anlamına gelir.

Onlara en önemli konudan cevap vermeliyiz ki adeta can evinden vurup hiçbir zaman unutmamalarını sağlamalıyız.