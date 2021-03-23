Can Damarına Basmak ne demek? Can Damarına Basmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Can Damarına Basmak ile eş ve yakın anlamlı birçok deyim bulunmaktadır. Örneğin: bam teline basmak, üstüne gitmek ve sabrını taşırmak.

Can Damarına Basmak Ne Demek?

Can damarına basmak deyimi karşı tarafı sinirlendirmek, üzülmesine neden olmak anlamına gelir. Bir işin dikkat gerektiren en önemli detayı için can damarı ifadesi kullanılır.

Can Damarına Basmak Deyiminin Anlamı (TDK)

1- Birinin öfkelenmesine ya da üzülmesine neden olacak sözler sarf etmek.

2- Bir şeyin en mühim noktasına dikkat çekmek.

3- Karşı tarafın hoşlanmayacağı şekilde davranıp öfkelenmesine neden olmak.

Can Damarına Basmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- İstemeden de olsa can damarına bastığım için aşırı tepki göstermeye başladı.

2- Can damarına basılan insanlar ya mutsuz olur ya da sinirlenir.

3- Ülke ekonomisinin can damarı sanayi ve turizmdir.