Can Çıkmayınca Huy Çıkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözü, insanın sahip olduğu alışkanlıkların sonsuza dek onunla kalabileceği anlamına gelmektedir.

Can Çıkmayınca Huy Çıkmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsan yaşamı boyunca pek çok alışkanlık edinir. Kişi bu alışkanlıkların bazılarından kurtulsa da, bazıları ölene dek kendisiyle birlikte kalır. Bu artık insanın huyu haline gelmiştir ve bunu değiştirmek de oldukça zordur. İnsan bu huyundan ancak öldüğü zaman kurtulabilecektir. Türkiye'de sıklıkla kullanılmakta olan huylu huyundan vazgeçmez atasözü de, tıpkı can çıkmayınca huy çıkmaz atasözü gibi kullanılmakta, hemen hemen aynı anlama gelmektedir.

Can Çıkmayınca Huy Çıkmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ona defalarca sigarayı bırakmasını söyledim ama biliyorsun, can çıkmayınca huy çıkmaz.