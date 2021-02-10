Can Çıkmadan Ümit Kesilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türkçede en yaygın kullanılan atasözlerinden biri olarak can çıkmadan ümit kesilmez cümlesi gelmektedir. Özellikle her olayın bir çıkar yolu olabileceği üzerine kullanılabilecek önemli atasözleri içerisinde yer almaktadır.

Can Çıkmadan Ümit Kesilmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İster hastalık olsun ister içinden çıkılamaz bir olay, mutlaka sonuna kadar her zaman bir umut vardır. Sonuçta bir insan son nefesini vermedikçe yaşadığı hastalığın bir çözümü bulunabilir. Aynı zamanda herhangi bir durum kaybedilmediği süre içerisinde, mutlaka bir çare bulunabilir. Bu anlamları üzerinden can çıkmadan ümit kesilmez atasözünün kullanabilirsiniz.

Can Çıkmadan Ümit Kesilmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Can çıkmadan ümit kesilmez atasözünü cümle içerisinde değişik zamanlarda kullanabilirsiniz.

‘’Hemen moralini bozma; can çıkmadan ümit kesilmez derler.’’

Böyle cümle içerisinde kullanma şansını elde ederken aynı zamanda tek başına da değerlendirebilirsiniz.