Can Çekişmek ne demek? Can Çekişmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Can çekişmek deyimi özellikle mecazi olarak ele alınan ve kullanılan yaygın deyimlerden biridir. Özellikle kullanılacak olan amaca göre en uyumlu deyimler arasında geliyor.

Can Çekişmek Ne Demek?

Can çekişmek deyimi iki farklı anlamı üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır.

- Ölmek üzere bulunmak.

- Tükenmek, bitmek ya da sona ermek.

Bu şekilde iki farklı deyim anlamı ile beraber cümle içerisinde veya tek başına kullanmak mümkün.

Can Çekişmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Hem gerçek hem de mecazi anlamı üzerinden can çekişmek deyimi yaygın kullanılmaktadır. Ölmek üzere olan biçiminde ele alınırken aynı zamanda kişinin herhangi bir durum karşısında sonuna geldiği, bittiği ya da tükendiği üzerine de değerlendirilir.

Can Çekişmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Can çekişmek deyimini cümle içerisinde anlamına uygun olarak kullanabilirsiniz.

‘’Zavallı hayvan biz geldiğimizde can çekişiyordu.’’

‘’Bizim meslek artık can çekişiyor.’’