Can Canın Yoldaşıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözü Türkçede her şekilde karşımıza çıkan, öğüt ve nasihata bağlı olan söz gruplarına verilen bir isimdir. Türkçe atasözü bakımından son derece zengin bir dildir. Can canın yoldaşıdır atasözü de Türkçemizi zenginleştiren atasözlerinden birisidir. Ama can canın yoldaşıdır atasözü hangi anlama gelir? Can canın yoldaşı atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? Siz de can canın yoldaşı atasözü ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak ve bu atasözünün anlamını öğrenmek istiyorsanız tüm detayları derledik.
Can canın yoldaşıdır atasözü günlük hayatta fazlasıyla kullanılan atasözlerimiz arasındadır ve anlam itibariyle mecazdır.
Can Canın Yoldaşıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
İnsanoğlu yaradılış olarak sosyal bir varlıktır ve tek başına hayatını sürdürmekte zorlanır. İnsanın varoluşunu sürdürmesi için yanında bir eşe, dosta veya arkadaşa ihtiyacı vardır. İşte can canın yoldaşıdır atasözü de tam olarak bu anlama gelmektedir. Çünkü insanlar konuşmak, gülüşmek ve dertleşmek için kendilerine bir yoldaş ararlar.
Can Canın Yoldaşıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Yalnızlığa daha fazla dayanamadı ve 40'ından sonra evlendi çünkü can canın yoldaşıdır.
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