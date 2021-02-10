MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Can Canın Yoldaşıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Can Canın Yoldaşıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 10.02.2021 - 03:04 | Son Güncelleme:

Can Canın Yoldaşıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Can Canın Yoldaşıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Atasözü Türkçede her şekilde karşımıza çıkan, öğüt ve nasihata bağlı olan söz gruplarına verilen bir isimdir. Türkçe atasözü bakımından son derece zengin bir dildir. Can canın yoldaşıdır atasözü de Türkçemizi zenginleştiren atasözlerinden birisidir. Ama can canın yoldaşıdır atasözü hangi anlama gelir? Can canın yoldaşı atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? Siz de can canın yoldaşı atasözü ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak ve bu atasözünün anlamını öğrenmek istiyorsanız tüm detayları derledik.

Can canın yoldaşıdır atasözü günlük hayatta fazlasıyla kullanılan atasözlerimiz arasındadır ve anlam itibariyle mecazdır.

Can Canın Yoldaşıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 İnsanoğlu yaradılış olarak sosyal bir varlıktır ve tek başına hayatını sürdürmekte zorlanır. İnsanın varoluşunu sürdürmesi için yanında bir eşe, dosta veya arkadaşa ihtiyacı vardır. İşte can canın yoldaşıdır atasözü de tam olarak bu anlama gelmektedir. Çünkü insanlar konuşmak, gülüşmek ve dertleşmek için kendilerine bir yoldaş ararlar.

 Can Canın Yoldaşıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Yalnızlığa daha fazla dayanamadı ve 40'ından sonra evlendi çünkü can canın yoldaşıdır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle