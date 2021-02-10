Can Canın Yoldaşıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Can canın yoldaşıdır atasözü günlük hayatta fazlasıyla kullanılan atasözlerimiz arasındadır ve anlam itibariyle mecazdır.

Can Canın Yoldaşıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanoğlu yaradılış olarak sosyal bir varlıktır ve tek başına hayatını sürdürmekte zorlanır. İnsanın varoluşunu sürdürmesi için yanında bir eşe, dosta veya arkadaşa ihtiyacı vardır. İşte can canın yoldaşıdır atasözü de tam olarak bu anlama gelmektedir. Çünkü insanlar konuşmak, gülüşmek ve dertleşmek için kendilerine bir yoldaş ararlar.

Can Canın Yoldaşıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yalnızlığa daha fazla dayanamadı ve 40'ından sonra evlendi çünkü can canın yoldaşıdır.