Can Boğazdan Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Bir öğüt ya da bir öneri açısından en önemli atasözleri içerisinde can boğazdan gelir cümlesi öne çıkmaktadır. Yaygın olarak da halk arasında kullanılan bir atasözü olduğunu ifade etmek mümkündür. İşte can boğazdan gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında merak edilenler.
Günlük yaşam içerisinde birçok farklı durumda can boğazdan gelir atasözü kullanılır. Özellikle birileri az yemek yediği zaman ya da yemek yemesi gerektiği anlatılmak istendiğinde, bu atasözü değerlendirilir.
Can Boğazdan Gelir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
İnsanın sağlıklı yaşayabilmek için mutlaka beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Günü zinde bir şekilde geçirmek, uzun bir ömür yaşamak ya da hastalıklardan uzak kalabilmek için belli başlı bazı yiyecekleri düzenli olarak tüketmek gerekir.
Can Boğazdan Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Can boğazdan gelir atasözünü cümle içerisinde kullanarak amaca göre farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Tabii dilerseniz tek başına kullanabileceğiniz bir atasözü olarak da öne çıkıyor.
‘’Beslenmene dikkat etmelisin; sonuçta can boğazdan gelir.’’
Bu şekilde ya da başka cümleler içerisinde ve tek başına kullanmanız mümkün
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