Can Atmak ne demek? Can Atmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tek başına ya da cümle içerisinde değerlendirme imkanı sağlayan can atmak deyimi, halk arasında en çok kullanılan deyimlerden biridir. Eğer bu deyimin anlamını bilmiyorsanız öğrenmek suretiyle ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

Can Atmak Ne Demek?

Herhangi bir şeye ya da duruma erişmek, ona sahip olmayı çok istemek şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda bunları elde edebilmek için fırsat kollamak biçiminde de anlatmak mümkün.

Can Atmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Can atman Türkçe içerisinde çok fazla değerlendirilen özel deyimlerden biridir. Bir şeyi çok istemek ve onu oldukça fazla arzulamak, elde etmek için de anlatılabilir.

Can Atmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Can atmak deyimini cümle içerisinde amaca bağlı şekilde kullanabilirsiniz.

‘’Onunla buluşmak için can atıyordu.’’

‘’Ders bittikten sonra hemen top oynamak için can atıyordu.’’