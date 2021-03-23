Can Acısı ne demek? Can Acısı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hem gerçek anlam hem de mecazi anlamı üzerinde değerlendirilen can acısı, amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir. Anlamını öğrenmek suretiyle tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Can Acısı Ne Demek?

Vücudun herhangi bir bölgesinde duyulan şiddetli acıya can acısı denmektedir. Bu anlamı üzerinden farklı deyimler doğrultusunda değerlendirilir.

Can Acısı Deyiminin Anlamı (TDK)

Vücudun belli bir noktasında meydana gelen acı deyim olarak can acısı şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifade aynı zamanda manevi açıdan meydana gelebilecek yürek acısı veya farklı sebeplerden dolayı üzüntü üzerinden de ele alınmaktadır.

Can Acısı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Can acısı özellikle örnek cümle içerisinde kullanılarak amaca uygun ele alınabilir. Buna bir örnek vermek gerekirse şu şekilde uygulanabilir;

‘’Can acısı ile yerinden fırladı.’’

‘’Onun can acısı var çünkü ailesini kaybetti.’’