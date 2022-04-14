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Can 2. Ve 3. Hali Nedir? Can Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Can 2. Ve 3. Hali Nedir Can Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Can fiili İngilizce de sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Özellikle kullanım alanı bakımından zengin kullanımlı fiiller arasında yer almaktadır. Can fiilinin 2. ve 3. zaman halleri konusunu iyi öğrenmek doğru yerlerde kullanımı açısından çok önemlidir. Can 2. ve 3. hali ve Can fiilinin ikinci ve üçüncü zaman hallerini sizler için derledik.

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 İngilizce de can fiilinin Türkçe deki anlamı yapabilmek edebilmek fiili ile eşdeğerdedir. Özellikle kullanım alanı çok geniş olan bu kelime 2. ve 3. hallerinde değişiklik göstermektedir. 

 Can 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Can fiili İngilizcede en sık kullanılan fiiler arasında yer almaktadır. Türkçesi yapmak olan bu fiil düzensiz fiiller tablosunda yer almaktadır. İrregular Verbs olarak bilinen düzensiz fiiler tablosu çok iyi düzeyde öğrenilmelidir. Can fiilinin 2. ve 3. halleri could olarak evrilmektedir. Bu bağlamda cümleler kullanılmaktadır. 

 Can Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler Nasıl Kurulmaktadır? 

 I can speak Turkısh, I can't speak, bu örnekler can yardımcı fiilinin ilk örnekleri arasında yer almaktadır. Can fiilinin 2. ve 3. hallerine örnek cümlelere bakılacak olursa;

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 Could you pass me the book, please?, The cat couldn’t walk before the operation, My husband told me he was great at basketball, he could beat anyone gibi örnekleri çoğaltmak söz konusu olacaktır. Can yardımcı fiil olmakla beraber çok geniş kullanım alanına sahiptir.

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