Çamura Yatmak ne demek? Çamura Yatmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çamura yatmak, gerçek anlamıyla değil mecaz anlamıyla kullanılan bir ifade biçimidir. Bu deyimin açıklaması TDK sözlüğü içerisinde iki farklı şekilde verilmektedir.

Çamura Yatmak Ne Demek?

Çamura yatmak deyimi en net ifadesiyle verilen bir sözü tutmamak manası taşır. Bu şekilde davranan bir kişi türlü bahaneler öne sürerek verdiği sözden döner ya da yerine getirmesi gereken işleri yapmaktan kaçınır.

Çamura Yatmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer aldığı üzere çamura yatmak teriminin ilk anlamı argo bir anlatımı simgeler. Bu bağlamda, çamura yatmak aldığı borcu ödememek manasına gelir. Diğer anlamına göre de bu terim sözünü yerine getirmemek anlamı taşır.

Çamura Yatmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

- Ödevini yapmamak için çamura yatıyor.

- Yalnızca 50 TL için çamura yattı.

- Araba sürmemek için çamura yatmana gerek yok!