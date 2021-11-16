Camış nedir, neye denir? Camış kelimesinin TDK sözlük anlamı..

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Camış kelimesinin Türkçedeki anlamı Asya mandası olarak geçmektedir. Özellikle ülkemizde camış gibi yatmak deyimleri ile birlikte kullanılmaktadır. Ancak insanlar camış kelimesinin Türkçede ne amaçla kullanıldığını da merak etmektedir.

Camış Nedir?

Günlük halk dilinde çok fazla dile getirilen ve duyulan bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu tür sıkça kullanılan kelimelerden birisi de camış kelimesidir. Camış kelimesi Asya mandası demektir. Camış genel olarak Tayland, Tunus, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde oldukça popüler olmaktadır. Türkiye’de de çok fazla duyulan camış kelimesi deyim olarak kullanılmakta ve çoğu insan dilimizde yer alan camış deyiminin anlamını da merak etmektedir.

Camış Neye Denir?

Televizyon kanaları, internet siteleri veya çeşitli halk arasında çok fazla kullanılan camış kelimesi “camış gibi yatmak” deyimi ile birlikte karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu deyim çok fazla kullanılsa da anlamını bilmeyen kişilerin sayısı bir hayli fazla olmaktadır. Camış, Asya mandası anlamına gelmektedir. Öte yandan camış gibi yatmak deyiminin anlamı ise miskin olmak ve tembellik demektir.

Camış Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Uzun yıllardan beri tüm kelimelerin anlamları detaylı olarak TDK sözlük sitesinde yer almaktadır. TDK sözlük sitesinde camış kelimesinin anlamı da yer almaktadır. Camış kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekilde yer almaktadır:

- Asya Mandası