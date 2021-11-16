Camış nedir, neye denir? Camış kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı Teklif ve F.Bahçe...Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı! Teklif ve F.Bahçe...#Emre Belözoğlu
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Haiti Devlet Başkanına suikastten aranıyordu İstanbulda yakalandıHaiti Devlet Başkanı'na suikastten aranıyordu! İstanbul'da yakalandı#Jovenel Moise
Karaismailoğlu CNN Türkte açıkladı Kanal İstanbulda yüzde 30 detayıKaraismailoğlu CNN Türk'te açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı#Adil Karaismailoğlu
Cinayeti kim işledi Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayıCinayeti kim işledi? Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayı#Hakan Özbeğen
İtalyaya büyük şok Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...İtalya'ya büyük şok! Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...#İtalya
Bakan Koca böyle duyurdu İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruzBakan Koca böyle duyurdu! "İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruz"#Koronavirüs
Dünya Kupası Elemelerinde tarihi skor: 10-0Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor: 10-0!#İngiltere
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Flaş gelişmeGörüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme#Yalova
Başak Cengizin hunharca katledilmesi... Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyızBaşak Cengiz'in hunharca katledilmesi... "Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyız"#AK PARTİ
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
Tarihi keşif 40 milyon yıl öncesine ait...Tarihi keşif! 40 milyon yıl öncesine ait...#Fosil
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Süper Ligde inanılmaz Vedat Muriqi çalımı F.Bahçe beklenirken...Süper Lig'de inanılmaz Vedat Muriqi çalımı! F.Bahçe beklenirken...#Vedat Muriqi
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Camış nedir, neye denir? Camış kelimesinin TDK sözlük anlamı..

#Camış#Kelime#Sözlük
Camış nedir, neye denir Camış kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Ülkemizde genel olarak deyim olarak kullanılan ve halk arasında çokça duyulan kelimelerden birisi de camış kelimesidir. Camış kelimesi çok fazla kullanılsa da kelimenin gerçek manada ne anlama geldiği ise pek fazla bilinmemektedir. Camış nedir? Camış neye denir? Camış kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Camış kelimesinin Türkçedeki anlamı Asya mandası olarak geçmektedir. Özellikle ülkemizde camış gibi yatmak deyimleri ile birlikte kullanılmaktadır. Ancak insanlar camış kelimesinin Türkçede ne amaçla kullanıldığını da merak etmektedir.

 Camış Nedir?

 Günlük halk dilinde çok fazla dile getirilen ve duyulan bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu tür sıkça kullanılan kelimelerden birisi de camış kelimesidir. Camış kelimesi Asya mandası demektir. Camış genel olarak Tayland, Tunus, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde oldukça popüler olmaktadır. Türkiye’de de çok fazla duyulan camış kelimesi deyim olarak kullanılmakta ve çoğu insan dilimizde yer alan camış deyiminin anlamını da merak etmektedir.

 Camış Neye Denir?

 Televizyon kanaları, internet siteleri veya çeşitli halk arasında çok fazla kullanılan camış kelimesi “camış gibi yatmak” deyimi ile birlikte karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu deyim çok fazla kullanılsa da anlamını bilmeyen kişilerin sayısı bir hayli fazla olmaktadır. Camış, Asya mandası anlamına gelmektedir. Öte yandan camış gibi yatmak deyiminin anlamı ise miskin olmak ve tembellik demektir.

 Camış Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

 Uzun yıllardan beri tüm kelimelerin anlamları detaylı olarak TDK sözlük sitesinde yer almaktadır. TDK sözlük sitesinde camış kelimesinin anlamı da yer almaktadır. Camış kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekilde yer almaktadır:

 - Asya Mandası

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camış#Kelime#Sözlük

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz