Camış ne demek, ne anlama geliyor? Camış kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Bilimsel ismi Bubalus bubalis şeklinde olan camışlar, Uzak Doğu ülkeleri içerisinde ve Kuzey Afrika'da yaşamaktadırlar. Son derece kuvvetli bir yapıya sahip olmalarına rağmen sıcağa karşı oldukça duyarlıdırlar. Yılın dokuz ayı, günde en az 2 ya da 3 kez suya girerek serinlemeleri gerekmektedir. Aksi durumda metabolizmaları bozulmaktadır ve hastalanmaktadırlar.

Camış Kelimesinin Türk Dil Kurumu'na Göre Anlamı Nedir?

Camış kelimesinin sözlük manası Asya mandası şeklinde olmaktadır. Ülkemizde en çok kullanılmakta olan deyimlerden bir tanesi olan ''camış gibi yatmak'' deyimi, miskinlik ve tembellik yapmak anlamına gelmektedir.

Camış Neye Denir?

Ülkemiz içinde daha çok Asya mandası adı ile bilinmekte olan camışlar sürü halinde yaşayarak avlanmaktadır. Sürülerin başında ise dişi mandalar bulunmaktadır. Camışların en önemli olan özelliği, insanlara karşı oldukça sakin olmalarıdır. Asya mandalarının sütlerinden yaklaşık olarak 20 çeşit peynir yapılmaktadır. Camışların ortalama olarak yaşam süresi ise 25 ile 30 sene arasında değişmektedir.