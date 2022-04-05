Cami Minarelerinin Kapısı Hangi Yönü Gösterir? Minare Kapısı Hangi Yönü İşaret Eder

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Ezan vakti geldiğinde Cami minaresinden o güzel ses yükselir. Bu doğrultuda Cami minaresine ulaşmak için ise kapı bulunur. Bu kapının ise hangi yöne baktığı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

Cami Minarelerinin Kapısı Hangi Yönü Gösterir?

Namaz kılmak için pek çok mümin kıbleye doğru döner. Yani diğer bir deyişle namaz kılmak için kıbleye doğru dönülür. Bu sebepten dolayı cami minarelerinin kapıları da aynı şekilde kıble yönüne bakacak biçimde inşa edilir. Tabii yön olarak bakıldığı zaman ise Cami Minare kapılarının güneye baktığını söylemek mümkündür.

Minare Kapısı Hangi Yönü İşaret Eder?

Ülkenin dört bir tarafından camiler üzerinden birbirinden özel ve güzel minareler yükselir. Bu minarelere çıkış için ise kapıları bulunur. Kapılar namaz kılmak için kıbleye doğru önümüzdeki ve aynı şekilde kıbleye bakacak biçimde yerleştirilir. Bu sebepten dolayı Minare kapısı güneyi gösterir. Daha doğrusu Güney yönüne işaret edecek şekilde minare kapıları hazırlanır ve eklenir. Bu durum özellikle İslamiyet ve namaz kılarken Kıble yönünü bulma noktasında önemli bir yer taşır. Türkiye'deki tüm farklı camiler için minare kapılarının güneye baktığını söylemek gerekir.