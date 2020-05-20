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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.05.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

Cambridge gelecek yıl da uzaktan eğitime devam edecek

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Cambridge gelecek yıl da uzaktan eğitime devam edecek
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Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi, gelecek sene de derslerini internet üzerinden yapma kararı alarak pandeminin uzun süreli olması beklenen etkilerine dikkat çekti.

800 yıllık üniversite, gelecek ekim ayında başlayıp 2021'in yazına kadar sürecek yeni eğitim-öğretim yılında da "Büyük ihtimalle sosyal mesafe uygulanması gerekeceğini" belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada devletin Koronavirüs uygulamalarında bir değişim olursa kararın tekrar masaya yatırılacağı belirtildi.
Açıklamada Cambridge yönetimi, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu sürece küçük grupların beraber çalışmasına izin verilebileceğini belirtti. Bu, daha az katılımcılı derslerin sosyal mesafeye uyulduğu sürece yüz yüze yapılabileceği yorumlarına sebep oldu.

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