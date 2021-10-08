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Cambaz ne demek, ne anlama geliyor? Cambaz kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Cambaz#TDK
Cambaz ne demek, ne anlama geliyor Cambaz kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Cambaz kelimesi, günümüzde oldukça önemli olan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime özellikle televizyonlarda sıklıkla duyulmaktadır. Bunun dışında bu kelimenin anlamını merak eden birçok kişi bulunmaktadır. Sizin için cambaz kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre anlamını derledik.

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Türkçede kullanılmakta olan pek çok kelime özellikle söyleyiş ve yazılış şekillerindeki farklılıklar sebebiyle yanlış kaleme alınmaktadır. Bu kelimelerden birisi de cambazdır. Türk Dil Kurumu sözlüğünün online olan yazım kılavuzu, çevrimiçi alanda kelime sorgulama olanağı vermektedir. Türkçede bazı sözcüklerin manaları ve yazılış şekilleri sık sık bu sözlük üstünde sorgulanmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünün güncel olan yazım kılavuzunda sıklıkla aranan bu sözcüklerden birisi de cambazdır.

 Cambaz Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki Anlamı Nedir?

 Cambaz kelimesi, sık sık Türkçe içerisinde kullanılmaktadır. Cambaz kelimesinin kökenine bakıldığında, bu kelimenin Farsça kökenli olduğu görülmektedir. Bu açıdan cambaz sözcüğü Türkçe içerisine Farsçadan geçmiştir. Türk dil Kurumu'na göre cambazın beş farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekilde ifade edilmektedir:

Yerde ve at, tel, ip, bisiklet ve benzeri üstünde dengeye dayalı olan, tehlikeli ya da heyecan verici gösteriler yapabilen kişi, akrobat

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At alıp satan ya da yetiştiren kişi

Usta, becerikli olan kimse

Osmanlı Devleti içerisinde atlı olan ve özellikle savaşlarda padişahın önünde durup düşmana karşı ilk olarak saldırıya geçen birlik

Hileci, kurnaz, hilekâr

Şeklinde olmaktadır.

 

 

 

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