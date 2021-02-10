Cambaz İpte Balık Dipte Gerek atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri geçmişten günümüze aktarılmış eğitici olan, öğüt veren ve bilgilendirici özelliklere sahip kaliteli yapısı bulunan sözlerdir. Bu atasözlerinden birisi de ' Cambaz İpte Balık İpte Gerek ' cümlesidir. Pek çok diyalog esnasında bu söz uygun zamanlarda kullanılmaktadır.

Cambaz İpte Balık Dipte Gerek Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu özlü atasözünün anlamı ise; İnsanın şahsi becerileri ve yetenekleri doğrultusunda iş yapmasını ve bilgisi olmadığı bir konuda kendini zorlamaması gerektiği olarak tanımlanmaktadır.

Cambaz İpte Balık Dipte Gerek Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Bu atasözünün cümle içinde kullanımı; ' Ahmet Bildiği Bilmediği Her İşi Yapıyor Fakat Bilmiyor Ki Cambaz İpte Balık Dipte Gerek ' Şeklinde kullanılabilir.