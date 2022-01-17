Çamaşırhane nasıl yazılır? Çamaşırhane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günlük yaşamda çok sık kullanılan sözcükler içerisinde çamaşırhane kelimesi gelmektedir. Aynı zamanda çamaşırlık olarak da bilinen bu kelime, Türkçe üzerinden çok fazla yazım hatası ile kullanılır. Özellikle birçok farklı resmi kağıt üzerinden de bu kelime kullanıldığı vakit yazım hatası söz konusu olabiliyor.

Çamaşırhane Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılış hali, ‘Çamaşırhane’ biçimindedir. Öne çıkan bu yazımı ile beraber amaca uygun olarak birçok farklı yerde kullanmak mümkün. Çamaşırlık anlamı ile beraber, otel ve benzeri yerlerde özellikle bulunur. Aynı zamanda özel olarak çamaşırların yıkanması için mekanlar için de çamaşırhane denmektedir. Bu kelime bitişik olarak ele alınır ve yazılır.

Çamaşırhane Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Türk Dil Kurumu açısından bu kelimelerin doğru şekilde yazılışı çamaşırhane olarak öne çıkıyor. Genel olarak Farsça çamaşır kelimesi ile beraber hane kelimesinin bir araya gelmesi üzerinden oluşmaktadır. Günlük yaşamda birçok farklı yerde tabela olarak da göründüğünü söylemek mümkündür. Bu konuda yazım hatası yapmamak için çamaşırhane sözcüğü Bitişik olarak değerlendirilir.

‘’Çamaşırlarımı yıkayacaktım ama çamaşırhane bugün çok doluydu.’’

Bu şekilde yukarıdaki cümlede olduğu gibi bitişik olarak değerlendirilebilir.