Çamaşır makinesi nasıl temizlenir, kireç sökücü dökülür mü? Çamaşır makinesi kazan kireci nasıl temizlenir?

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Çamaşır makinesi her evin olmazsa olmazı olan ürünlerdir. Çamaşır makinesini temizlemek için uygulanabilecek birçok yöntem bulunuyor. Elma sirkesi ve su karışımıyla makine içerisi temizlenebilir.

Çamaşır Makinesi Nasıl Temizlenir, Kireç Sökücü Dökülür mü?

Günümüzde çok kullanılan eşyalardan birisi de, çamaşır makinesidir. Bilindiği üzere çamaşır makineleri her evde yaygın olarak kullanılıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere, çamaşır yıkamak için kullanılan bir üründür. Çamaşır makinesi uzun süre kullanılması nedeniyle diğer cihazlar gibi bakımlarının yapılması gerekiyor. Her ev bireyinin merak ettiği konulardan birisi de, çamaşır makinesinin nasıl temizleneceğidir.

Çamaşır makinesinin uzun ömürlü olabilmesi için, mutlaka bakımlarını zamanında yapılması gerekiyor. Makinenin uzun ömürlü olması ve daha iyi performans vermesi için bakımlarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ülkemizde kullanılan suların büyük kısmı kireç içeriyor. Su nedeniyle çamaşır makinesinin ömrü etkilenebiliyor. Bulunan boru sistemleri ve iç haznenin kirlerden dolayı tıkanması önlenmelidir.

Düzenli olarak yapılmayan temizlikler, makinenin ömrünü kısaltacak ve sürekli olarak bozulmasına neden olacaktır. Çamaşır makinesi ve makine kazan temizleme işlemleri dikkatli olarak yapılması gerekiyor. Yapılacak olan tüm temizleme işlemleri, makinenin ilk gün ki gibi çalışma performansı vermesine yardımcı olacaktır. Periyodik olarak yapılacak olan temizlik işlemleri çamaşır makinesinin ömrünü olabildiğince uzatacaktır.

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Çamaşır makinesi sürekli olarak çalışması nedeniyle, iç kısımları kirlenecektir. Çamaşır makinesi kazan temizleme ve iç kısımlarının detaylı olarak temizlenmesi farklı yöntemlerle mümkündür. Bir kap içine eşit miktarlarda sirke ve su koyulmalıdır. Yapılan karışımlar güzelce karıştırılmalıdır. Karışım tamamlandıktan sonra, temiz bir bez temin ederek makinenin tüm iç kısımları detaylı olarak silinmelidir. Makine temizleme konusunda sirke ve su karışımı oldukça etkilidir.

Daha etkili bir temizleme yöntemi isteniyorsa, makine içerisine karışım dökülerek kısa programda çalıştırılabilir. Çalışmaya başlamasıyla birlikte, tüm karışım boruların içerisinden geçecek ve tozları kısa süre içinde temizleyecektir. Uygulanacak olan sirke ve su karışımı ayda bir kez yapılması yeterli olacaktır. Çamaşır makinesinde kullanılacak olan kireç sökücü ürünü mutlaka sirke olmalıdır.

Çamaşır Makinesi Kazan Kireci Nasıl Temizlenir?

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Çamaşır makinesi kazan kireçlerini temizlemenin birçok farklı yöntemi bulunuyor. Karbonat ve sirke ürünlerinin karıştırılarak kullanılması, kazan kirecini detaylı olarak temizleyecektir. Karbonat eşyalara hiç bir şekilde zarar vermeden temizleme özelliğine sahiptir. Karbonatın sahip olduğu çözücü etkisi, çamaşır makinesinin kazanında yer alan kireçleri ortadan kaldıracaktır. Karbonat, makinede görülmeyen tüm noktalara ulaşarak tozları ve kireçleri temizleyecektir.

Büyük bir bardak içine karbonat ve sirke koyulur. Beyaz sirke tercih edilmesi daha faydalı olacaktır. Karbonat ve sirkeyi karıştırarak makinenin iç kısmına koyulmalıdır. Deterjan bölümünü de hazırlanan karışım koyulabilir. Sıcak ve kısa programda makinenin çalıştırılması yeterli olacaktır. Çamaşır makinesi kazan temizleme işlemlerinde uzun yıkama programlarına ihtiyaç yoktur. Yoğun yıkama işlemleri yapıldıktan sonra bahsedilen yöntem oldukça başarılı sonuçlar verecektir.

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Limon tuzu ürününün oldukça etkili bir kireç sökücü özelliği bulunuyor. Sirke ve limon tozu birleştiğinde makine içerisinde yer alan tüm kireçleri ortadan kaldıracaktır. Bir kap içerisinde iki yemek kaşığını geçmeyecek şekilde limon tozu ve bir bardak beyaz sirke koyulmalıdır. Koyulan ürünler güzel bir şekilde karıştırılarak, makinenin iç kısmına ve deterjan kısmına koyulabilir. Makine kısa bir programda çalıştırılarak gerekli olan kireç sökücü temizliği tamamlanmış olacaktır.