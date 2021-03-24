Çam Yarması ne demek? Çam Yarması deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çam yarması deyimi günümüzde şişman olan kişilere kullanılmakta olan bir deyimdir. Deyimler geçmişten bugüne kadar gelen sözlerdir.

Çam Yarması Ne Demek?

Çam yarması deyimi yaygın olarak iri gövdeli insanlara kullanılan bir deyimdir. Her deyimse olduğu gibi bu deyimde gerçek anlamı dışında kullanılmaktadır.

Çam Yarması Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Deyimler geçmişten günümüze kadar birçok kişi tarafından kullanılan deyişlerdir. Halk arasında benzetmek yaparak daha güçlü ve vurgu bir şekilde anlatım için kullanımına çok sık rastlanmaktadır. Çam yarması deyimi iri ve kocaman gövdeli olan bir insan anlamına gelmektedir. Bu deyimi cümle içinde kullanmak istersek şu şekilde kullanabiliriz.

Örnek olarak: Bu çam yarması geri gitsin, herkesi çok korkutur.

Adam çam yarması gibi olmuş, zayıflaması gerek.