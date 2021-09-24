Çam Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Çam Ağacı Türleri Nasıl Ayırt Edilir?

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Çam ağaçları denildiği zaman akla bol oksijen gelmesinin nedeni bu yemyeşil özel ağaçların havayı temizlemesidir. Çam ağaçlarının bahçelerde ve parklarda yetiştirilmesinin en temel nedenlerinden birisi bu özellikleridir. Kuzey bölgelerin sert iklimlerine karşı son derece dayanıklı olan çam ağaçlarının tropikal iklimde yaşayan çeşitli türleri de bulunmaktadır.

Çam Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Çam ağaçları hemen hemen her yerde yetişebilen ve dünyanın pek çok köşesinde bulunan bir ağaç türüdür. Dünyada yüzden fazla çam ağacı çeşidi yer almaktadır. Tüm topraklarda yetişebilen oldukça dayanıklı bir ağaç cinsi olan çam ağacının Türkiye'de ise beş farklı çeşidi vardır. Bu çeşitleri: İran Çamı, Halep Çamı, Sarıçam, Kızılçam ve Karaçam'dır.

Çam Ağacı Türleri Nasıl Ayırt Edilir?

Çam ağacı türleri birbirinden haiz oldukları farklı özellikler ile ayırt edilebilir. Kolaylıkla ayrım yapabilmek için çam ağaçlarının türlerinin özelliklerini iyi derecede bilmek gerekir. Başlıca çam ağacı türlerinin özellikleri şöyledir:

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- Halep Çamı: Akdeniz Bölgesi'ne özgüdür. Türkiye ile birlikte Fas, İspanya, İtalya'da yetişmektedir. Deniz seviyesinden 200 metre yüksekliğe kadar görülebilir. Boyu 15-20 metreyi bulur. Yaprakları sarımsı yeşil olup kabukları kalındır. Kabuklarının rengi ise portakal kırmızısıdır.

- Sarıçam: Soğuk iklim şartlarına ve fırtınalara karşı dayanıklıdır. Türkiye'de Batı ile Doğu Karadeniz bölgeleri, Güney Marmara, Doğu Anadolu'da Sarıkamış dolayları, Avrupa'nın birçok bölgesi, Sibirya, Kafkaslar ve Kuzey Asya yetiştirildiği ve genel yayılım gösterdiği coğrafyalardır. Boyu 40 metreyi bulur. Kuvvetli kökleri sayesinde gövde sağlam bir biçimde yere tutunur. Çevresindeki tüm besin maddelerini aldığından civarında fazla bitki yetişemez. Gövdesinde kırmızı ya da kahverengi kabuklar vardır. Hoş kokulu bir reçineye haizdir. Her yıl tepesinden yanlara doğru dallar verir. Piramide görünüşü benzer.

- Karaçam: Bol reçineli bu özel çam ağacı türü, 35-40 metreye kadar uzanmaktadır. Türkiye'de Uludağ'da sıklıkla karşılaşılan bir çamdır. İğne yaprakları sert ve koyu yeşil rengindedir. Çoğunlukla kıyı bölgelerinin yukarı kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kurarlar. Step bölgelerine kadar sokuldukları gözlemlenir.

- Kızılçam: Doğu Akdeniz bölgesine özgü bir çam türüdür. Boyu 25 metreye kadar uzanır. Kuraklığa karşı oldukça dayanıklıdır. Değişik toprak koşullarında yetişebilmektedir. Türkiye'de en fazla görülen çam türleri arasındadır. Genç sürgünleri kızıl renginde ve kalındır.

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- Sahil Çamı: Denize yakın yüksek kesimlerde ve sıcak bölgelerde yetişir. Rengi sarıya dönüktür. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yoğun olarak yetişmektedir. Kozalakları sapsızdır. Büyük iğne yaprakları ise diğer çam türlerine nazaran uzundur. Sarıçam'dan bu özellikleri ile ayrılır.

- Fıstık Çamı: Ormanlık alanlarda sıklıkla görülür. Akdeniz, Marmara ve Ege denizi kıyılarında rastlanan Fıstık çamı, denizden 500 metre yükseklikte yetişir. İspanya en fazla Fıstık çamı sahasına haiz ülkedir. İtalya ve Girit'te de görülür. Yaprakları ve dalları şemsiye biçiminde olup ağacın tepesinde toplanır. Boyu genel olarak 20-25 metreyi bulur.

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- Akçam: Dağlık alanlarda yetişir. Doğu ile Kuzeydoğu görüldüğü alanlar arasındadır. Dalları düz ve düzgündür. Uzaktan piramidi andırır. İğne yaprakları diğer çam türlerine kıyasla daha kısa ve düzdür.

- Laden: Akçam'a görünüş bakımından benzemekle birlikte daha kısa ve eğik dalları vardır. Kozalakları pullanmadan yere düşer. Gövdesi düz olan Laden'in kozalakları aşağı doğru sarkar. Boyu 60 metreye ulaşabilir. Kereste ve reçinesi iyidir.

- Köknar: Genel özellikleri bakımından Akçam'a benzer. Kazdağı, Uludağ ve Karadeniz kıyılarında çokça görülür. Kozalakları silindir şeklinde ve dalın üzerinde dik durur. Kağıt yapımında kullanılan bir çam türüdür.

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- Venedik Çamı: Kuvvetli bir çam türüdür. İri yapılı olup tatlı yeşil yapraklara sahiptir. Kış mevsiminde yapraklarını döker. 2000 metre yüksekliğe kadar olan alanlarda rastlanan bir çam çeşididir.

- Kaliforniya Çamı: Dünyada bulunan en yüksek ağaçlardan biridir. Boyu 100 metreyi geçer.