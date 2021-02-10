Çam Sakızı Çoban Armağanı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle naif ve kibarlık söz konusu olduğu zaman, gerekli durum karşısında güzel bir atasözü olarak çam sakızı çoban armağanı kullanılabilmektedir. Egosuz ve insanlara tepeden bakmadan kişiliği ortaya koyma şansı da vermektedir.

Çam Sakızı Çoban Armağanı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Herhangi bir özel zaman olduğunda ya da içinden geldiğinde insanlar birbirlerine hediye alıp verir. Böyle zamanlarda nazik davranmak gerekir. Sonuçta hediyenin büyüğü küçüğü olmaz ve önemli olan hatırlamaktır. Özellikle hediye küçük de olsa taşıdığı değer açısından önemli olmasını anlatan bir atasözüdür.

Çam Sakızı Çoban Armağanı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede cümle içerisinde en çok kullanılan atasözlerinden biri olarak çam sakızı çoban armağanı cümlesinin geldiğini söylemek mümkün.

‘’Size çam sakızı çoban armağanı küçük bir hediye aldım.’