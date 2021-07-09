‘Cam kız Melisa’dan çifte başarı

Melisa Şahin, 1999’da, Ordu Ünye’de cam kemik hastası olarak dünyaya geldi. Hastalığından dolayı sürekli kemikleri kırılan Melisa, yürüyemedi. Ancak şimdi 21 yaşında olan Melisa yılmadan çalıştı, üniversiteyi kazandı. Okan Üniversitesi’nde 2 yıllık Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nde yüzde yüz burslu okuyan Melisa, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde de çift ana dal yaparak mezun oldu. Hastalığının başarıya asla engel olmadığını söyleyen genç kız, zorlu eğitim hayatını ve hedeflerini şöyle anlattı:

ÖKSÜRÜRKEN BİLE...

“Bu hastalığım sebebiyle dört ameliyat geçirdim. Ağırlık kaldırmadan, darbe almadan bile kemiklerim kırılabiliyor. Kalem kapağı açarken, öksürürken, hapşırırken bile bir yerlerim kırılabiliyor. Düşmem ağır kaldırmam gerekmiyor. Mesela çok sert öksürdüğümde kaburgam kırılmış oluyor. Eğitim hayatım boyunca da sayısız kırıklarım oldu. Sonrasında haliyle alçıya giriyor ve okula devamlılık sağlayamıyordum. Okul hayatım hep böyle geçti kısacası. Alçılarla, ortezlerle okula gittiğim zamanlar oldu. Ama yürüyememek başarıya engel mi? Bence asla değil.

AÇIK ÖĞRETİME MAHKÛM EDİLDİM

Liselere giriş sınavında iyi bir puan aldım. Ancak engelim bahane edilerek örgün liseye gitmem engellendi. Açık öğretim lisesine mahkum edildim. Bu süreçte hem kendimin öğretmeni hem de öğrenci oldum. Benim kendime inancım tam. Sonuna kadar da devam edeceğim. Her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Düşsek de kalkabilmeli ve ilk günkü arzumuzla devam etmeliyiz.

HAYATIM HASTANELERDE GEÇTİ

Bilgisayar mühendisliği okuyup sağlık yönetimiyle çift ana dal yapmak istiyordum. Çünkü hayatım hastanelerde geçti. Bilgi teknolojilerine de çok meraklıydım küçüklüğümden bu yana. Okan Üniversitesi’nin engelli bursu olduğunu öğrendim. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’ne yüzde yüz burslu olarak kaydoldum. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde de çift ana dal yaptım. Üniversite hastanesinde de bir yıl boyunca tam zamanlı staj yaptım. Şimdi de dikey geçişle Sağlık Yönetimi’ni 4 yıla tamamlayıp, psikolojiye çift ana dal yaparak bilişim teknolojileri alanında çalışmak istiyorum.”

ANNEM OLMASA OLMAZDI

Melisa annesinin fedakarlığını da şöyle anlattı: “İlkokula her gün annem götürüp getiriyordu. Ortaokula geçtiğimde evde eğitim sistemi yeni başlamıştı. Eve öğretmen gelmeye başladı ve bu süreci de böyle tamamladım. Liseyi açıktan bitirdim. Üniversite hayatım boyunca da hep annem yanımdaydı. Toplu taşımayla beni okula götürüyor, derslerim bitene kadar kampüste bekliyor, sonra da alıp tekrar eve getiriyordu. Eğer annemin desteği olmasaydı ne kadar azimli ve başarılı olursam olayım ilerlemem mümkün olmazdı. Benim başaracağıma ilk inanan insan annemdi. Annem olmasaydı bugün burada olmazdım.”