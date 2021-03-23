Cam Gibi ne demek? Cam Gibi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cam gibi deyimi, arkası görünen ve oldukça şeffaf olan cisimleri tarif etmek için kullanılan bir deyimdir. Siz de gün içerisinde kullandığınız deyimlerin anlamlarını bilerek en doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak isteyebilirsiniz. Cam gibi deyimi ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

Cam Gibi Deyimi Ne Demek?

Cam gibi deyimi, şeffaf ve saydam olan maddelerin tarif edilmesi esnasında kullanılan bir deyimdir. Arkası görünebilen cisimlerden bahsedilirken cam gibi deyimi ile nitelendirilebilir.

Cam Gibi Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

Cam gibi deyimi temiz olan bir nesneyi ifade etmek için kullanılabildiği gibi genel olarak şeffaf olan ve arkası görünebilen cisimlerin tarifinde kullanılır.

Cam Gibi Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Aynaları o kadar güzel temizlemiş ki cam gibi olmuş.