Çam Fıstığı Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Çam Fıstığı Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Çam fıstığı ağacı dünya üzerinde genellikle Akdeniz ve Ege sahillerinde yetişmektedir. Özellikle İtalya, Girit, İspanya ve Portekiz'de yetişen çam fıstığı ağacından çam fıstıkları elde edilmektedir.

Çam Fıstığı Ağacı Nedir? Çam Fıstığı Ağacı Hakkında Bilgi

Çam fıstığı ağacında bulunan kozalakların sert kabuklarının kırılması sonucunda çam fıstığı çıkarılır. Bu çam fıstıkları ise genellikle yemeklerde ve tatlı yapımlarında kullanılmaktadır. Türkiye genelinde en çok İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan çam fıstığı ağacı Kozak bölgesinde yoğun olarak yetiştirilir. Ayrıca Antalya, Kahramanmaraş ve Aydın taraflarında da çam fıstığı ağacına rastlamak mümkündür.

Çam Fıstığı Ağacı Latince İsmi

Günümüzde en çok yetişen ağaçlardan birisi olan çam fıstığı ağacının Latince ismi Pinus Pinea olarak bilinmektedir. Çam fıstığı ağacının sert kabuklu çam kozalaklarından elde edilen çam fıstıklarının besin değeri oldukça yüksektir. Akdeniz ülkelerinde yetişen bu ağacın da pek çok yararı bulunmaktadır.

Çam Fıstığı Ağacı Özellikleri

Akdeniz ülkelerinin hemen hemen hepsinde yetişen çam fıstığı ağacı şemsiye görünümündedir. Sert kabuklu kozalakları bulunan çam fıstığı ağacının boyu 20 metreye kadar ulaşabilir. Geniş tepeli bu çam ağaçlarından çam fıstıkları elde edilir. Çam fıstığı ağaçları genellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü ormanlık alanlarda yetişmektedir.

Çam Fıstığı Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Yaklaşık 250 yıllık bir ömre sahip olan çam fıstığı ağaçları 25 ve 80 yaşları arasında en verimli zamanlarını yaşarlar. Toplanan kozalakların yetişmesi ise yaklaşık 3 yıl sürmektedir. Çam fıstığı hasadı genel olarak en erken Kasım ayında yapılır. Çam fıstığı ağacı ise 3 yılda bir olgunlaşır.

Çam Fıstığı Ağacı Nerede Yetişir?

Çam fıstığı ağacı genellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. İtalya, Girit, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde yetişen çam fıstığı ağacı Türkiye genelinde en çok Bergama Kozak'ta yetişmektedir. Bunun yanı sıra çam fıstığı ağacı Türkiye genelinde Antalya, Aydın, Muğla ve Kahramanmaraş'ta yetişmektedir.

Çam Fıstığı Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Akdeniz ikliminde yetişen çam fıstığı ağacı yaklaşık 9 yaşına geldiğinde çam fıstığı vermeye başlar. Yumuşak toprakta daha verimli olan çam fıstığı ağacı budaması her zaman yapılabilir. Genellikle sonbahar ve kış sonu gibi çam fıstığı ağaçlarının da budaması yapılabilir.

Çam Fıstığı Ağacı Yaprak Döker mi?

Çam fıstığı ağaçlarında ilk önce meyve üreten dişi ağaçlar yaprak dökerler. Daha sonra ise meyve vermeyen dişi ağaçlar da yapraklarını dökmeye başlar. Çam fıstığı ağaçlarında kozalak toplama zamanı da yağış durumuna bakılarak Ocak ve Haziran ayları arasında değişim göstermektedir.

Çam Fıstığı Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Çam fıstığı ağacı genellikle bütün Akdeniz ülkelerinde yetişmektedir. Çam fıstığı ağaçlarında kozalaklar olgunlaştıkça ağaçtan sopa yardımı ile toplanır. Birbirinden farklı çam fıstığı ağaçlarının bakımlarının da doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Çam Fıstığı Ağacı Faydaları Nelerdir?

Çam fıstığının sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır. Buna bağlı olarak yağ asidi içeren çam fıstıkları iştahı bastırarak kilo vermeye yardımcı olur. Enerjiyi de arttıran çam fıstığı vücuttaki romatizmal ağrılara iyi gelir. Hamile anneler için çok faydalı olan çam fıstığı bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. İçeriğinde yüksek miktarda C vitamini bulunduran çam fıstığı cinsel isteksizliği gidererek sperm sayısını da arttırmaktadır.

Çam Fıstığı Ağacı Hastalıkları Neler?

Çam fıstığı ağaçlarında toprak ve iklim koşullarına uyum sağlanmaması nedeni ile çeşitli hastalıklar görülebilir. Özellikle de olumsuz iklim koşulları çam fıstığı ağaçlarında çeşitli hastalıkların görülmesine neden olmaktadır.

Çam Fıstığı Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Çam Fıstığı Ağacı Kullanım Alanları

Çam fıstığı ağaçlarında üretilen çam fıstıkları yemeklerde kullanılmaktadır. Sert kabuklu kozalakların içerisinden çıkarılan çam fıstıkları Türk mutfağında pek çok lezzetli yemeklerin yapımında kullanılmaktadır. Çam fıstıkları içeriğindeki yağ asidi nedeni ile iştahı azaltarak kilo verilmesini kolaylaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu besin aynı zamanda cinsel isteksizliği de gidermektedir. Bazı durumlarda kozmetik sektöründe kullanılır.