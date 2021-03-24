Çam Devirmek ne demek? Çam Devirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Pot kırmak deyimi ile eş anlamlı olan Çam devirmek, istemeden birinin tepkisini çekmek ya da üzülmesine neden olmak demektir. Bu deyim, hiç farkında olmadan olumsuz sonuçlara yol açacak şekilde sözler sarf etmek anlamında da kullanılır. Çam devirmek ne demek? Sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.
Dilimizde yerleşmiş bazı deyimler farklı kalıplarda telaffuz edilebilir. Bu deyimin ''Devirdiği Çamlar Bini Geçti'' şeklindeki kullanımı da oldukça yaygındır.
Çam Devirmek Ne Demek?
Çam devirmek, birinin kırılmasına ya da öfkelenmesine neden olacak sözler sarf etmek demektir.
Çam Devirmek Deyiminin Anlamı (TDK)
- Anlamı: Aynı ortamda yer alan insanların tepkisini çeken şeyler söylemek.
- Anlamı: Sır olarak saklanması gereken bir şeyi ağzından kaçırmak
- Anlamı: Sözün nereye gideceğini hiç düşünmeden konuşmak
Çam Devirmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Nail Beyin ağzını açtıkça çam devirmeye ve birilerini kızdırmaya devam ediyor.
2- Teknik direktör Fuat Korkmaz, röportaj yaparken bir kez daha çam devirdi.
3- Çam devirmek istemeyen insan tanımadığı insanlar hakkında fazla konuşmaz.