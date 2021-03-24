Çam Devirmek ne demek? Çam Devirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dilimizde yerleşmiş bazı deyimler farklı kalıplarda telaffuz edilebilir. Bu deyimin ''Devirdiği Çamlar Bini Geçti'' şeklindeki kullanımı da oldukça yaygındır.

Çam Devirmek Ne Demek?

Çam devirmek, birinin kırılmasına ya da öfkelenmesine neden olacak sözler sarf etmek demektir.

Çam Devirmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Aynı ortamda yer alan insanların tepkisini çeken şeyler söylemek. Anlamı: Sır olarak saklanması gereken bir şeyi ağzından kaçırmak Anlamı: Sözün nereye gideceğini hiç düşünmeden konuşmak

Çam Devirmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Nail Beyin ağzını açtıkça çam devirmeye ve birilerini kızdırmaya devam ediyor.

2- Teknik direktör Fuat Korkmaz, röportaj yaparken bir kez daha çam devirdi.

3- Çam devirmek istemeyen insan tanımadığı insanlar hakkında fazla konuşmaz.