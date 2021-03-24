Çam Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Çam Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Çam ağaçları özellikle yılbaşında süslenmesi ile bilinir. Ayrıca diğer ağaçlardan ayıran yaz kış yaprak dökmeme özelliği ile dikkat çeker. Ağaçlara meraklı olan kişilerin mutlaka incelemesi gereken bir türdür.

Çam Ağacı Nedir? Çam Ağacı Hakkında Bilgi

Çam ağacı orman ağaçları türünden olup iğne yapraklıdır. Her toprakta her ülkede görülebilir bir ağaçtır. Kendi içerisinde farklı türlere ayrılır. Ülkemizde çam ağacının 5 çeşidi yetişmektedir. Bunlar; Karaçam, kızılçam, sarıçam, İran çamı ve Halep çamıdır. Bu ağaçların boyları türüne göre değişir. Ayrıca bazı türü bin yıla kadar yaşam sürebilirken bazı türleri ise 100 ila 300 yıl arasında yaşayabilir.

Çam Ağacı Latince İsmi

Çam ağacı familya olarak çamgiller yani Pinaceae ailesine bağlıdır. Çam ağacının Latince ismi ise Pinus Pinea şeklindedir.

Çam Ağacı Özellikleri

Çam ağacının en önemli özelliği yaz kış yaprak dökmemesidir. Yaprak dökmeyen tek ağaç türü olan çamlar diğer ağaçlar gibi sonbaharda yaprakları taze durur ve yaz kış hep yeşildir. Bir diğer özelliği ise uzun ömürlü ve dayanıklı olmasıdır. Ayrıca iğneleri ve kendi ürünü olan kozalağı bulunur. Dayanıklı yapısı sayesinde her iklimde yaşayabilir. Kendine has kozalakları vardır. Kozalaklar dişi ve erkek olarak ikiye ayrılır. Havayı temizler. Toz emicidir. Bir çam ağacının bir yılda yaklaşık olarak 100 kilo toz emdiği bilinmektedir.

Çam Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Çam ağacı da diğer bitkiler gibi ilkbahar aylarında dikilmelidir. Toprağın yeterli ısıya sahip olması gerekir. Ancak sonbahar aylarında da dikilebilir. İlkbahar aylarında dikilen her bitki gibi çam ağacı da daha verimli olacaktır.

Çam Ağacı Nerede Yetişir?

Çam ağacı dayanıklı yapısı sayesinde her yerde yetişir. Kuraklıkta bile kendini korur. Yaygın bir ağaç türüdür. Bu yüzden ülkemizde sıkça rastlanabileceği gibi diğer ülkelerde de yetiştirilmektedir.

Çam Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Çam ağacı fidan olarak dikilerek yetiştirilebilir. Öncelikle toprağın yeterli ısıda olması gerekir. Daha sonra toprağa derin bir çukur açılarak fidan buraya dik şekilde yerleştirilir. Sonrasında bol su verilir. İleriki dönemlerde çam ağacı daha az suya ihtiyaç duyacaktır. Fakat tutunma aşamasında bol su verilmedir. Çam ağacı her mevsim canlı olduğu için kuruyan dalları kesilebilir. Budama için kuru dal, gövdeden yani kökünden kesilmelidir.

Çam Ağacı Yaprak Döker mi?

Çam ağacı da aslında diğer tüm ağaçlar gibi yaprak döker. Ancak bunu sonbahar mevsiminde yapmaz. Yapraklarını yıl içerisinde yavaş yavaş dökerek tazeler. Bu yüzden her mevsim ağaç üzerinde yaprak görebilirsiniz.

Çam Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Çam ağacı her bakımdan kolay ve dayanıklı bir ağaçtır. Gelişmiş bir çam ağacının fazla bir bakıma ihtiyacı yoktur. Sadece kuruduğu fark edilen dalların budanması ve ara ara sulanması yeterli olacaktır. İlk dikim zamanında gelişimi ve bakımı gübre ile desteklenebilir.

Çam Ağacı Faydaları Nelerdir?

Çam ağacının faydalarından ilki reçinesinden yararlanılarak çam sakızı yapılmasıdır. Sağlık içinde faydalı olan ağaç astım ve öksürüğe iyi gelmektedir. Havayı temizleyici özelliği vardır. Çevre temizleyici olan ağaçlar özellikle şehir yaşamında havada oluşan tozun büyük bir kısmını emer. Bu yüzden insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

Çam Ağacı Hastalıkları Neler?

Çam ağaçlarında sararma, pamukçuk, yanıklık, bezeler ve kuruma gibi hastalıklar görülebilir. Bu hastalığın genel adına Çam Solgunluğu denir. Ağaçları ilk yaprak kısmından başlayarak gövdeye doğru sarar. Hastalıklar ağacın farklı yetişme dönemlerinde ortaya çıksa da en sık ilk dikim yıllarında görülür.

Çam Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Çam Ağacı Kullanım Alanları

Çam ağaçları sağlıktan, mobilyaya, yiyecekten parfüme kozmetiğe kadar çeşitli alanlarda kullanılır. Hava temizleme özelliği sayesinde sağlık alanında astım ve öksürük rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Dayanıklı odun yapısı sayesinde kerestesi mobilya sektöründe kullanılır. Çam ağacının kendi ürettiği reçinesinden çam sakızı üretilmektedir. Çam sakızı tatlılarda sevilen bir aroma sağlar. Yavaş yavaş kozmetik sektöründe de kullanılmaya başlayan çam ağaçları, parfümlerde ferahlık veren koku esansı olarak kullanılıyor.