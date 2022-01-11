Çam ağacı çiçek açar mı ya da neden açmaz?

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Özellikle çam ağacının çiçek açıp açmadığı merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Türkiye'de bütün farklı bölgelerde ormanlık alanlarda yer alan yoğun bitki türleri içerisinde gelir.

Çam Ağacı Çiçek Açar mı?

Çam ağaçları yaşamı boyunca herhangi bir şekilde çiçek açmaz. Sadece yapraklarının farklı bölgelerinde dağları üzerinde kozalaklar bulunur. Bunun dışında herhangi bir renk ya da boyut üzerinden hiçbir çiçek açmayan ağaç türleri içerisinde gelir.

Çam Ağacı Çiçek Neden Açmaz?

Çam ağaçlarının açık tohumlu bitkiler sınıfında olması nedeniyle çiçek açmazlar. Tohum üretmesi ve çoğalması kapsamındaki çiçeklerin aksine, açık tohuma sahip ağaç türleri içerisinde yer alır. Bu sebepten dolayı yaşamı boyunca herhangi bir şekilde çam ağacı çiçek açmaz. Pek çok kişinin merak ettiği konular içerisinde de geldiğini söylemek mümkün.