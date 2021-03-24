Çalyaka Etmek ne demek? Çalyaka Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çalyaka etmek deyimi özellikle kitaplarda ve televizyon programlarında duyduğumuz bir deyimdir. Bu deyimi cümle içinde kullanmak için anlamının öğrenilmesi oldukça önemlidir. Çünkü deyimler her zaman mecaz anlamları ile kullanılmaktadır.

Çalyaka Etmek Ne Demek?

Çalyaka etmek deyimi bir kişinin yakasından sıkıca tutmak ve zor kullanmak anlamına gelen bir deyim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalyaka Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Çalyaka etmek deyimi bir kişinin yakasından sert bir şekilde tutulmasına verilen isimdir. Bu ifade günlük yaşamda sürekli kullanılır. Kişinin zor kullandığını ifade eder.

Çalyaka Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Öğrenciyi çalyaka tuttuğu gibi dışarı attı.

Bu cümlede öğrencinin yakasından sertçe tutularak sınıftan dışarı çıkarıldığı anlatılmaktadır.