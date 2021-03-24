Çalyaka Etmek ne demek? Çalyaka Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler bir dilde sürekli kullanılan söz öbekleridir. Dilimizde de günlük yaşamda kullandığımız pek çok deyim bulunur. Bunların doğru bir şekilde kullanılabilmesi mecaz anlamlarının bilinmesi ile mümkün olmaktadır. Çalyaka etmek deyimi de sürekli kullanılan ve aşina olduğumuz deyimlerden bir tanesidir. Çalyaka etmek ne demek? Çalyaka etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.
Çalyaka etmek deyimi özellikle kitaplarda ve televizyon programlarında duyduğumuz bir deyimdir. Bu deyimi cümle içinde kullanmak için anlamının öğrenilmesi oldukça önemlidir. Çünkü deyimler her zaman mecaz anlamları ile kullanılmaktadır.
Çalyaka Etmek Ne Demek?
Çalyaka etmek deyimi bir kişinin yakasından sıkıca tutmak ve zor kullanmak anlamına gelen bir deyim olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalyaka Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)
Çalyaka etmek deyimi bir kişinin yakasından sert bir şekilde tutulmasına verilen isimdir. Bu ifade günlük yaşamda sürekli kullanılır. Kişinin zor kullandığını ifade eder.
Çalyaka Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Öğrenciyi çalyaka tuttuğu gibi dışarı attı.
Bu cümlede öğrencinin yakasından sertçe tutularak sınıftan dışarı çıkarıldığı anlatılmaktadır.