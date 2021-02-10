Çalma Elin Kapısını Çalarlar Kapını atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çalma Elin Kapısını Çalarlar Kapını, her hangi birisine bir kötülükte bulunulmaması gerektiğini, eğer kötülük yapılırsa aynı kötülüğün bir gün başına gelebileceğini anlatan bir atasözüdür.

Çalma Elin Kapısını Çalarlar Kapını Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

TDK’ya göre Çalma Elin Kapısını Çalarlar Kapını; Hiç kimseye kötülük yapma, eğer yaparsan o kişilerde sana aynısını yaparlar” manasına gelen bir söz.

Hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Bir insanın yaptığı kötülük, döner dolaşır kendisini bulur. Bilerek yapılan kötülükler, diğer insanlar tarafından unutulmaz. Bazen aynı kötülükle karşılık verebilirler. Birine hainlik yapmadan önce, iyi düşünüp taşınmak gerekir.

Çalma Elin Kapısını Çalarlar Kapını Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Çocukların topunu kesmemeliydin, çalma elin kapısını çalarlar kapını.

- Zamanında onu öğretmene şikâyet etmiştin, çalma elin kapısını çalarlar kapını.

- Sende ona sorunun cevabını söylememiştin, çalma elin kapısını çalarlar kapını.