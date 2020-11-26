Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş hayatının pek çok bilim alanı üzerinden değerlendirilmesine denilir. Bu bölümün kısa adı ÇEKO olarak bilinir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ekonomi sektöründe en önemli mesleklerden bir tanesi de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileridir. Bu meslekte kariyer yapmak isteyen kişilerin üniversitede çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde okumaları gerekir. Bu bölümde ekonomik değerlendirmeler bilimler üzerinden yapılır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Nedir?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iş hayatının ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal bilimler ile detaylı olarak incelenmesidir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iş hayatının ekonomik ve sosyal bilimler gibi faktörlerin baz alınarak geliştirmeler yaptırılmasını amaçlayan akademik bir disiplindir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün Amacı Nedir?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünün amacı bu alanda başarılı ve deneyimli çalışanlar yetiştirmektir. Bu kapsamda çeşitli eğitimler verilerek meslek ile ilgili bilgi akışı doğru ve hızlı bir şekilde sağlanır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunu Ne İş Yapar?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları iş dünyasında yaşanan gelişmeleri takip ederler. Bu kapsamda farklı konular üzerinden değerlendirmeler yaparak bu verilerin de analizini sürdürürler. Bu meslek, yatırımcıların da ekonomistlerin daha çok kazanç sağlamak için risk faktörlerinin araştırılmasını sağlar.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kaç Yıllıktır?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak hizmet vermekteler. Bu kapsamda çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde okumak isteyen kişilerin ekonomiye ve iş yaşamına ilgili olması beklenir. Matematik konusunda başarılı kişilerin bu bölümde daha etkili olduğu görülmektedir. Aynı zamanda disiplinli ve sorumluluk sahibi kişiler çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde eğitim alabilirler.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerdeki çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünün öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bu bölümde yalnızca İngilizce basit düzeyde ders niteliğinde anlatılmaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamında eğitim veren çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü eşit ağırlık puan türü ile öğrenci almaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümde öğrencilere hukukun temel kavramları, genel işletme, genel muhasebe, yönetim ve organizasyon, sosyal politika ve çalışma ekonomisi gibi dersler verilmektedir. Aynı zamanda dört yıllık süreçte öğrenciler idare hukuku, borçlar hukuku, Türk Anayasa hukuku gibi derslerden de sorumlu tutulurlar.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünün iş olanakları oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan kişiler bankacılık ve finans kuruluşlarında iş bulabilirler. Aynı zamanda çeşitli denetleme firmaları ile çeşitli sendikalarda da görev alabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun olan kişiler için iş imkanları yüksektir. Bu bölümden başarı ile mezun olan kişiler ulusal ve ya uluslararası şirketlerin insan kaynakları departmanlarında iş imkanına sahip olurlar.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Alanları Nelerdir?

İş yaşamında ve ekonomi sektöründe çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri uzmanlarına ihtiyaç duyulur. Dolayısı ile bu bölümden mezun olan kişiler diledikleri banka kuruluşlarında ve ya finans şirketlerinde çok rahat bir şekilde iş bulunabilir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Günümüzde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü olan üniversiteler Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bilinmektedir. Bu bölümde okumak isteyen kişiler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve ya Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini tercih edebilirler.