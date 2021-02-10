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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 10.02.2021 - 02:55 | Son Güncelleme:

Çalışan Kazanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Çalışan Kazanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Dilimize yerleşmiş olan pek çok atasözü bulunur. Bu cümleler dilden dile aktarılarak zamanımıza kadar gelmiştir. Bazen bir cümle kurarken onun atasözü olduğunun farkında bile olmayız. Çalışan kazanır atasözü de işte bu şekildedir. Çalışan kazanır atasözü ne demek? Çalışan kazanır atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? Gibi soruların cevabını sizler için derledik.

Çalışan kazanır atasözü sıklıkla kullanılır. Özellikle okul ve iş yaşamında insanları motive etmek için söylenmektedir. Çalışan kazanır atasözünün cümlede doğru bir şekilde kullanılması için öncelikle ne ifade ettiğinin anlaşılması gerekmektedir.

 Çalışan Kazanır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 İnsanlar bir iş ile alakalı ne kadar çalışırlarsa er ya da geç mutlaka o işin karşılığını alırlar. Bu hem okul hem iş hayatı için geçerlidir. Emek verilen bir işin karşılığı geç de olsa alınır. Bu adeta değişmez bir kanun gibidir. Bu sebeple kişiler çalıştıkları konu her ne olursa olsun yılmadan çalışmaya devam etmeli ve bunun karşılığını bir gün muhakkak alacaklarını unutmamalıdır.

 Çalışan Kazanır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Sınavı kazanmak için ders çalışmaya devam etmelisin. Çalışan her zaman kazanır.

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