Çalıkuşu kitabını kim yazmıştır? Çalıkuşu kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Çalıkuşu kitabı 1922 yılında ilk kez yayımlanan bir romandır. Toplam 409 sayfa olan Çalıkuşu kitabının yazarı da Türk edebiyat tarihinin en önemli yazarlarından birisidir. Çalıkuşu romanı hakkında 2013 yılında ise bir film çekilmiştir. Çalıkuşu romanı 1937 yılında değişikliğe uğrayarak tefrika edilmiştir. İlk kez vakit gazetesinde tefrika edilen Çalıkuşu romanı büyük ilgi görmüştür.

Çalıkuşu Kitabı Konusu ve Anafikri

Çalıkuşu kitabının konusu kitabın ana karakteri olan Feride, yabancı bir şehire ve yabancı bir otele gider. Otelde ise kendi genç kızlık dönemlerini anlatır. Çalıkuşu kitabının ana fikri eğer ortada gerçek bir aşk söz konusu ise araya kimler girerse girsin bu aşka kimse engel olamaz.

Çalıkuşu Kitabını Kim Yazmıştır?

Çalıkuşu kitabının yazarı ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin'dir.

Çalıkuşu Özet

Feride daha küçük yaşlarda anne ve babasını hiç tanıyamadan ikisini de kaybetmiştir. Anne ve babasından ayrı büyüyen Feride'ye bundan böyle teyzesi bakmaya başlar. Teyzesinin koruması ile birlikte Feride, artık bir Fransız yatılı okulunda okur. Burada hem Fransızcayı öğrenmeye başlar hem de okulun himayesi altındadır. Feride oldukça yaramaz bir çocuktur. Bundan dolayı arkadaşları ona Çalıkuşu lakabını vermiştir.

Feride'nin teyzesi oldukça varlıklı bir kadındır. Teyzesinin bir tane de köşkü bulunmaktadır. Feride tatillerini teyzesine ait olan bu köşkte geçirmektedir. Feride teyzesinin oğluna aşık olur. Teyzesinin oğlu son derecede yakışıklı ve iyi bir erkektir. Kamuran ile birbirine delice aşık olurlar ardından nişanlanmaya karar verirler. Düğün gibi Feride, Kamuran'dan bir mektup alır. Mektubunda Kamuran İsviçre'de kaldığı süre zarfı boyunca başka bir kızla konuştuğunu ve evlenmek için ona söz verdiğini söyler. Kamuran'ın bu ihanetini içine sindiremeyen Feride, düğün günü her şeyi bırakır ve kaçar.

Feride teyzesinin yanında artık durmaz ve Anadolu'ya geçer. Burada Bursa ve Çanakkale gibi illerde öğretmenlik yaparak geçimini sağlamaya başlar. Feride oldukça güzel bir kızdır. İdeali olan bu genç kızın güzelliği gittiği yerlerde başına bela olacaktır. Feride hakkında bir takım dedikodular ortaya çıkar. Feride öğretmenlik yaptığı günlerde ise günlük tutmaya karar verir. Hayrullah Bey'de Feride'nin tutmuş olduğu bu günlüğü görür ve ondan habersiz saklar.

Hayrullah Bey hastalandıktan sonra bir vasiyet verir. Vasiyetinde mektubunun Kamuran'a verilmesini ister. Hayrullah Bey'in mektubunun içerisinde aynı zamanda Feride'nin günlüğü de bulunmaktadır. Fakat Feride bu durumdan habersizdir. Hayrullah Bey öldükten sonra vasiyeti de Feride tarafından yerine getirilir ve mektup zarf içerisinde günlükten habersiz bir şekilde Kamuran'a verilir. Bu saatten sonra Kamuran ve Feride arasında aşk yeniden alevlenecek ve ikili artık birbirini daha çok sevecektir.

Çalıkuşu Karakterleri

- Feride

- Kamran

- Hayrullah Bey

- Munise

- Müjgan

- Hatice Hanım