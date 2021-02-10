Çalıda Gül Bitmez Cahile Söz Yetmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

"Çalıda gül bitmez cahile söz yetmez" atasözü çalıda gül bitmesini imkansıza yakın olduğundan yola çıkılarak cahil insanların bir şeyleri anlatımlı ne kadar zor olduğunu belirtmektedir.

Çalıda Gül bitmez Cahile Söz Yetmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Her nasıl ki çalıların içerisinde gülün yetişmesi neredeyse imkansızsa, cahil bir kişiye de doğruyu ya da güzeli anlatmak o derece imkansız olmaktadır. Bu sözü en iyi şekilde anlatımı ise cahile söz yetmez olmaktadır. Çünkü cahil insanlar yeni bir şeyler öğrenmeye kapalıdırlar ve cahil olduklarını ya da bilgisiz olduklarını hiçbir zaman kabul etmezler. Bunu en kısa yoldan anlatan atasözümüzde çalıda gül bitmez cahile söz yetmez olmaktadır.

​​​​​​Çalıda Gül Bitmez Cahile Söz Yetmez Atasözünün Cümle İçerisindeki Örnek Kullanımı

Arkadaşıma düşündüklerinin yanlış ve kötü olduğunu anlatmaya çok uğraştım ama ne yazık ki çalıda gül bitmez cahile söz yetmez.