Çalgı Yapım Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Çalgı Yapım Bölümü; birbirinden harika eserlerin yapımı, yeniden inşa edilmesi ve korunması bakımından müzik aletlerine adanmış olan bir sanat dalı olarak kabul görür.

Çalgı Yapım Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Çalgı Yapım, çeşitliliğe sahip durumdaki disiplinlerden yararlanarak (örneğin; gitar, kanun, keman, bağlama, ud, vb.) çok basit enstrümanlar yaparak öğrencileri değişiklik arz eden tekniklerle tanıştıran bir sanat programıdır. Çalgı Yapım bölümü öğrencileri, daha sonra yavaş yavaş koparıp, telli, üflemeli yahut klavyeli enstrümanları konusunda uzmanlaşmaya başlayabilirler.

Çalgı Yapım Nedir?

Çalgı Yapım Bölümü; ud, keman gibi birbirinden harika eserlerin yapımı, yeniden yapımı ve korunması bakımından müzik aletlerine adanmış bir sanat dalı olarak faaliyetlerini sürdürür.

Çalgı Yapım Bölümünün Amacı Nedir?

Çalgı yapım bölümünün amacı, tekdüzelik eğilimine karşı çıkma ve akustik enstrümanların sahip olduğu sınırsız nitelikteki ses potansiyelini keşfetmek üzerine çalışmalar hayata geçirmektir. Yürütülen bu çalışmalar vesilesiyle, disiplin hem eski hem de yeni müziğin sahip olduğu performans pratiğine önemli katkılar sağlamaktır.

Çalgı Yapım Mezunu Ne İş Yapar?

Çalgı yapımı bölümü mezunu olan kişiler, üzerine eğitimini tamamlamış oldukları enstrümanların yapımı, yenilenmesi, korunması ve kültürünün yeni nesillere aktarılması konusunda sorumluluklarını yerine getirirler. Çalgı yapımı bölümü mezunu olan kişiler ayrıca enstrümanların onarımının dışında ek olarak akord işlemleriyle de ilgilenmektedirler.

Çalgı Yapım Bölümü Kaç Yıllıktır?

Çalgı Yapım bölümü, üniversitelerde Konservatuar kapsamında eğitimi verilmekte olup bu eğitim süresi is, 4 yıllık olan bir lisans bölümü olma özelliğine sahiptir.

Çalgı Yapım Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Çalgı Yapım bölümü okumak için öğrenci adaylarının özel yetenek sınavı yeterliliğine sahip olmaları gerektirmektedir. Her üniversite söz konusu sınavı kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.

Çalgı Yapım Öğretimi İngilizce midir?

Çalgı Yapım bölümünde öğrenciler çalgı yapım eğitimi ve müzik eğitimi almaktadırlar. Çalgı yapım bölümünde eğitim dili Türkçedir.

Çalgı Yapım Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Çalgı yapım bölümü SÖZ puan türünde öğrenci alımı gerçekleştirmektedir.

Çalgı Yapım Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çalgı Yapım üzerine eğitim almak arzusunda olan ve söz konusu olan özel yetenek sınavını başarılı bir şekilde geçmeyi başarmış olan öğrencilerin sorumlu oldukları bazı dersler bulunmaktadır. Bu dersler ise şunlardır;

- Ağaç Teknolojisi,

- Temel Müzik Teorisi ve Solfeji,

- Cila Yöntemleri,

- Mesleki İtalyanca,

- Atölye,

- Restorasyon,

- Müzik Dinleme Kültürü,

- Enstrüman Yapımında Tanıtım ve Pazarlama,

- Müzikal Enstrüman Tasarımı,

- Piyano Teknik Bilgisi ve Akord

Çalgı Yapım bölümü öğrencileri söz konusu derslerden 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Sorumlu oldukları bütün bu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler “Çalgı Yapım Bölümü Lisans Diploması” almaya hak kazanır.

Çalgı Yapım Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Çalgı yapım bölümü mezunlarının iş imkanları ve olanakları geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu kişiler; çalgı yapımcılar veya akordörler olarak çalışma hayatına girerler ve mesleki becerileri gereği organizasyon şirketlerinde, enstrüman mağazalarında, TRT’de ve alt kuruluşları ve müzik prodüksiyon şirketleri başta olmak üzere çok çeşitli kuruluşlarda bulunan iş ve çalışma olanaklarından yararlanabilirler.

Kişilerin devlet kurum ve kuruluşlarındaki iş imkan ve olanaklarından faydalanabilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yeterliliği gerekliliği söz konusudur.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Çalgı yapım bölümü mezunlarının iş bulabilecekleri ve çalışabilecekler yerler arasında;

- TRT ve alt kuruluşları

- Enstrüman mağazaları

- Organizasyon firmaları

- Müzik ve Prodüksiyon firmaları bulunmaktadır.

Çalgı Yapım Çalışma Alanları Nelerdir?

Çalgı Yapım bölümü mezunlarının çalışma alanlarını; çeşitli müzik enstrümanlarından oluşan (örneğin gitar, kanun, keman, bağlama, ud vb.) oldukça basit enstrümanların yapımı üzerine çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Telli, koparıp, üflemeli yahut klavye enstrümanlarında uzmanlaşan kişiler pek çok büyüleyici eserlerin; yapımı, yenilenmesi ve korunması yönünde çalışmalar yaparlar.

Çalgı Yapım Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Çalgı yapım bölümü eğitimi, üniversitelerde konservatuar kapsamında verilmektedir. Buna göre konservatuar kapsamında Çalgı Yapımı Bölümü bulunan üniversiteler şunlardır;

- Anadolu üniversitesi

- Ege Üniversitesi