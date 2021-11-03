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Çalab ne demek, ne anlama gelir? Çalab kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Çalab#Nedir
Çalab ne demek, ne anlama gelir Çalab kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Çalap eski Türkçede sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kullanım anlamı bakımından önem taşıyan kelimeler arasındadır. Bu bakımdan Çalab kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çalab ne demek, ne anlama gelir? Çalab kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Çalab kelimesi daha çok eski Türkçede kullanılan bir sözcüktür. Çalab kelimesi günlük hayatta pek fazla karşımıza çıkmasa da bazen internette veya tarih kitaplarında karşımıza çıkmaktadır. Çalab kelimesinin anlamı ise Tanrı manasına gelmektedir.

Çalab Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Çalab kelimesi günlük yaşamda insanların pek de karşısına çıkan bir kelime değildir. Fakat eski Türklerde kullanım alanı itibari ile çok önemli bir kavramdır. Çalab kelimesi Tanrı anlamına gelen bir kelime olmaktadır.

 Çalab kelimesinin diğer manaları ise şu şekildedir:

 - Yaratıcı,

 - Yaradan,

 - Tanrı,

 - Tengri,

 - Oğlan gibi manalara gelmektedir.

  Çalab Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Çalab kelimesi Türk Dil Kurumunda çokça aratılan kelimelerden biridir. Özellikle karşımıza tarih ve internette daha fazla çıkması sebebiyle merak edilmektedir. TDK' göre Çalab kelimesinin anlamı ise Tanrı manasına gelmektedir.

 Çalan Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnek Kullanımı

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 - Biz ulu bir Çalab'a inanırız. (Yaratıcı)

 - Çalab neylerse güzel eyler. (Yaradan)

 - Çalab bu savaşta yanınızda olsun ve sizi düşmanın şerrinden korusun. (Tanrı)

 - Böyle emretmiş Çalap. (Tanrı)

 

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#TDK#Çalab#Nedir

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