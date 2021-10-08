Çakşır ne demek, ne anlama geliyor? Çakşır kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Bilimsel adı Ferula olan Çakışır bitkisinin kökü kaynatılarak çayı yapılabilir Bunun dışında çakşırdan elde edilen yağ, haricen kullanımlar için uygundur.

Çakşır Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

Çakşır kas ve eklem ağrılarına iyi gelen bir bitki türüdür. Akdeniz ikliminde yetişen bu bitki, sindirim sistemine de iyi gelir.

Çakşır Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'y göre çakşır kelimesinin iki anlamı vardır:

İlk Anlamı: İnsan sağlığına birçok açıdan faydalı olan otsu bir bitki türü

İkinci Anlamı: Günümüzde daha çok folklor gösterilerinde cepken ile birlikte giyilen bir pantolon türü