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Çakşır ne demek, ne anlama geliyor? Çakşır kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Çakşır
Çakşır ne demek, ne anlama geliyor Çakşır kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Hem bir bitkinin hem de bir kıyafetin adı olan çakşır, dilimize Farsçadan geçmiştir. Özellikle Batı Anadolu'da yaygın olarak giyilen, genellikle çuha ve keten gibi kumaşlardan imal edilen pantolona çakşır denir. Çakşır aynı zamanda maydanozgiller familyasından olan otsu bir bitkidir. İlaç yapımında da kullanılan çakşır bitkisinin ana vatanı İran'dır. Ülkemizde ise en çok Antakya, Adana ve Mersin'de yetiştirilir. Çakışır ne demek, ne anlama geliyor? TDK'ya göre çakşır kelimesinin sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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Bilimsel adı Ferula olan Çakışır bitkisinin kökü kaynatılarak çayı yapılabilir Bunun dışında çakşırdan elde edilen yağ, haricen kullanımlar için uygundur.

 Çakşır Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

 Çakşır kas ve eklem ağrılarına iyi gelen bir bitki türüdür. Akdeniz ikliminde yetişen bu bitki, sindirim sistemine de iyi gelir.

 Çakşır Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'y göre çakşır kelimesinin iki anlamı vardır:

 İlk Anlamı: İnsan sağlığına birçok açıdan faydalı olan otsu bir bitki türü

 İkinci Anlamı: Günümüzde daha çok folklor gösterilerinde cepken ile birlikte giyilen bir pantolon türü

 

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#Ne Demek#TDK#Çakşır