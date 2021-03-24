Çakı Gibi ne demek? Çakı Gibi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Genellikle delikanlılar için kullanılan deyimlerden birisi de çakı gibi deyimi olmaktadır.

Çakı Gibi Ne Demektir?

Çakı gibi deyiminin anlamın çevik, atik ve canlı insanların davranışlarını ve görünümlerini betimlemesi olmaktadır.

Çakı Gibi Deyiminin Anlamı

Bazı insanlar diğerlerine göre çok daha atik bir şekilde hareket ederler. Bu insanların bütün hal ve tavırları diğerlerine göre çok daha canlıdır. İşte bu insanları tabir etmek için çakı gibi deyiminden faydalanmaktadır. Diğer bir yandan bu deyim her zamankinden daha güzel giyinmiş ve bu sebeple daha enerjik duran insanları betimlemek içinde kullanılmaktadır.

Çakı Gibi Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Mahalledeki yaşlıların bütün ihtiyaçlarına koşturan çakı gibi bir delikanlıydı.

Sevgilisiyle ilk buluşmasına giderken kendisine her zamankinden daha fazla özen göstermiş ve çakı gibi olmuştu.