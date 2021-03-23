Caka Satmak ne demek? Caka Satmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle kullanıldığı zaman havalı bir etkide oluşturan caka satmak deyimi, çok uzun yıllardan bu yana yaygın kullanılan sözcükler arasında gelir. Bu güzel deyimin anlamını öğrenerek farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

Caka Satmak Ne Demek?

Caka satmak kısaca çalım atmak, gösteriş yapmak ya da büyüklük taslamak şeklinde ifade edilmektedir. Herhangi bir durum karşısında biri ya da birilerine hava atmak olarak da değerlendirmek mümküdür.

Caka Satmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Hem tek başına hem de cümle içerisinde kullanılabilen caka satmak deyimi gösteriş yapmak ya da çalım atmak şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca birilerini hava atmak veya büyüklük taslamak istendiğinde, caka satmak deyimi yaygın olarak kullanılır.

Caka Satmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içerisinde caka satmak deyimini kullanarak amaca uygun farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

‘’Caka satmayı bırak da sen önce şu işlerini halletmeye çalış.’’